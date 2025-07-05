На улицах Екатеринбурга был замечен электромобиль от бренда Xiaomi. Модель SU7 обладает узнаваемым внешним видом, а стоимость начинается от 4 миллионов рублей. Кадрами электрокара поделились подписчики telegram-канала shashki ekb.
В декабре 2023года состоялась премьера электрического седана Xiaomi SU7, название которого расшифровывается как «Speed Ultra». Ключевым достоинством данной модели является система автопилота, функционирующая на основе лидара, множества камер и различных датчиков. Обработка данных с этих устройств осуществляется с помощью двух чипов Nvidia Drive. Примечательно, что данная технология интегрирована во все комплектации автомобиля, включая базовую версию.
Свою дурную славу автомобиль получил этой весной. Тогда, в результате аварии, погибли несколько человек. Автомобиль заблокировал все двери, из-за чего пассажиры не смогли покинуть машину.
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