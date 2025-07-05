05 июля 2025
04 июля 2025

Красивый и опасный электрокар обнаружили на улицах Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге замечен электрокар Xiaomi SU7
© Служба новостей «URA.RU»
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За базовую модель SU7 просят 4 миллиона рублей
За базовую модель SU7 просят 4 миллиона рублей Фото:

На улицах Екатеринбурга был замечен электромобиль от бренда Xiaomi. Модель SU7 обладает узнаваемым внешним видом, а стоимость начинается от 4 миллионов рублей. Кадрами электрокара поделились подписчики telegram-канала shashki ekb.

В декабре 2023года состоялась премьера электрического седана Xiaomi SU7, название которого расшифровывается как «Speed Ultra». Ключевым достоинством данной модели является система автопилота, функционирующая на основе лидара, множества камер и различных датчиков. Обработка данных с этих устройств осуществляется с помощью двух чипов Nvidia Drive. Примечательно, что данная технология интегрирована во все комплектации автомобиля, включая базовую версию.

Свою дурную славу автомобиль получил этой весной. Тогда, в результате аварии, погибли несколько человек. Автомобиль заблокировал все двери, из-за чего пассажиры не смогли покинуть машину.

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На улицах Екатеринбурга был замечен электромобиль от бренда Xiaomi. Модель SU7 обладает узнаваемым внешним видом, а стоимость начинается от 4 миллионов рублей. Кадрами электрокара поделились подписчики telegram-канала shashki ekb. В декабре 2023года состоялась премьера электрического седана Xiaomi SU7, название которого расшифровывается как «Speed Ultra». Ключевым достоинством данной модели является система автопилота, функционирующая на основе лидара, множества камер и различных датчиков. Обработка данных с этих устройств осуществляется с помощью двух чипов Nvidia Drive. Примечательно, что данная технология интегрирована во все комплектации автомобиля, включая базовую версию. Свою дурную славу автомобиль получил этой весной. Тогда, в результате аварии, погибли несколько человек. Автомобиль заблокировал все двери, из-за чего пассажиры не смогли покинуть машину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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