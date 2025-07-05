Лидер Ирана впервые за долгое время появился на публике

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял участие в траурной церемонии по случаю Дня Ашуры, впервые с начала обострения ирано-израильского конфликта. Появление Хаменеи на публике состоялось в культурно-религиозном центре имени имама Хомейни. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Момент появления лидера Исламской революции в хосейние имама Хомейни в ночь Ашуры символизирует его личное участие в важнейших религиозных традициях шиитского ислама. Это первое его публичное появление с начала новой фазы напряженности между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении официального telegram-канала агентства IRNA.
В День Ашуры мусульмане вспоминают мученическую смерть имама Хусейна, внука пророка Мухаммада, в битве при Кербеле. Для шиитов этот день особенно значим и сопровождается траурными ритуалами, включая шествия и самобичевания, символизирующие страдания Хусейна. По григорианскому календарю Ашура в 2025 году пришлась на 5 июля.
Появление Али Хаменеи на публике стало первым за последние 25 дней: ранее лидер Ирана ограничивался только двумя видеообращениями, записанными в условиях строгой секретности, и не участвовал в традиционных траурных ритуалах, что вызвало вопросы в иранском обществе. По данным СМИ, его отсутствие связывали с началом израильских атак в июне и возможными угрозами безопасности.
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