В столичном парке Коломенское провели татаро-башкирский праздник Сабантуй. Организаторы подготовили насыщенную программу. Мероприятие собрало свыше 200 тысяч участников. Как Москва отметила Сабантуй — в фоторепортаже URA.RU.
В мероприятии парка Коломенское приняли участие около 200 тысяч человек. Организационный комитет сосредоточил особое внимание на организации детского Сабантуя, а также массовых программ, основными участниками которых стали военнослужащие, задействованные в специальной военной операции, их родственники и близкие.
В рамках программы были запланированы выступления как профессиональных, так и любительских коллективов, состязания по традиционной борьбе на поясах, реализация проекта «Кухня народов мира», а также организация экскурсий для гостей праздника в аутентичные башкирские и татарские деревни. Кроме того, для развлечения граждан организованы дискотека «Ночной Сабантуй», проведение мастер-классов, круглых столов, посвященных вопросам сохранения и развития национальных традиций, духовных ценностей и патриотизма, а также ряд других мероприятий.
Проведение Сабантуя было обеспечено при содействии правительств Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также московской татарской национально-культурной автономии. В числе почетных гостей присутствовали делегации от организующих правительств, представители федеральных и региональных властей, руководства Московской области, а также известные деятели культуры и общественности.
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