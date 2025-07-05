Удар «Гераней» по цехам ВСУ и взрыв в Одессе: актуальные данные на карте СВО за 5 июля

В Одессе взорвался автомобиль, принадлежащий военнослужащему. ЧП произошло во дворе дома на улице Варненская в то время, когда хозяин авто садился в машину. По предварительным данным, мужчина выжил и ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает издание «Страна».
Тем временем, силы РФ активно используют беспилотные летательные аппараты для ударов по военным и производственным объектам ВСУ, в частности в Сумской и Запорожской областях. В ответ, украинская сторона усиливает свои позиции, перебрасывая резервы и новые подразделения на ключевые направления фронта, включая Харьковскую область, где продолжается ожесточенная борьба за контроль над территориями. Об обстановке в зоне проведения СВО — в материале URA.RU.
Взрыв в Одессе
В Одессе взорвалась машина, в которую сел, предположительно, военный. Об этом пишут СМИ со ссылкой на местные паблики.
«В Одессе взорвался автомобиль военного, когда тот садился внутрь», — говорится в сообщении ТСН.ua. Также отмечается, что мужчина остался жив. Ему оказывают медицинскую помощь. На месте ЧП работает полиция.
Известно, что автомобиль марки Opel взорвался возле дома 17Д на улице Варненской. Как сообщают очевидцы в соцсетях, транспортное средство принадлежит военнослужащему, который незадолго до случившегося открыл дверь и сел внутрь машины.
Сумское направление
Министерство обороны Российской Федерации объявило о применении беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Их используют для уничтожения производственных мощностей ВСУ, где изготавливались дроны и комплектующие к ним. Цели поражены в районе населенного пункта Конотоп.
«Расчеты беспилотных летательных аппаратов „Герань-2“ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе базы отдыха „Меридиан“ в Запорожской области, а также цеха по производству БПЛА и комплектующих к ним в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там же приводится видеофрагмент работы беспилотников по целям.
Командование ВСУ активизировало переброску резервных подразделений на сумское направление. Речь идет о новообразованных в этом году частях, которые входят в состав новых армейских корпусов.
«Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление резервы из сформированных в этом году подразделений, входящих в структуру новых армейских корпусов. Северяне перемалывают резервы противника и продолжают вести успешные наступательные действия», — отметил источник в российских силовых структурах.
Кроме того, по информации украинских волонтеров, на данный участок фронта были переброшены 49-я инженерная бригада и 531-й батальон 21-го армейского корпуса украинской территориальной обороны. Эти меры, по всей видимости, направлены на усиление оборонительного потенциала в данном регионе.
Харьковская область
После успешного наступления бойцов группировки «Север» Вооруженных Сил РФ и освобождения села Меловое в Харьковской области, ВСУ перебросили на этот участок фронта значительные резервы. Об этом сообщили в силовых структурах.
«После стремительного наступления бойцов „Севера“ и освобождения села Меловое противник перебросил на данный участок фронта резервы — 107-ю и 115-ю отдельные бригады теробороны», — сообщил источник из российских силовых структур. Собеседник подчеркнул, что российские штурмовики противостоят укреплению украинских войск и продолжают продвигаться вглубь Харьковской области.
По сообщениям с участка границы между Харьковской и Белгородской областями, российские военные, помимо населенного пункта Меловое, установили контроль над лесным массивом Саранчин, урочищем Савкино, а также лесом Афанасьев. Общая площадь занятых территорий составляет до 24 квадратных километров. Эти действия приведут к дополнительному рассредоточению резервов противника.
ДНР
Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили ряд стратегически важных объектов украинских вооруженных сил на запорожском направлении и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
«Артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии группировки войск 'Восток' провели успешные операции по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника на запорожском направлении», — отметили в ведомстве. Детальная разведка и точные координаты, полученные в результате воздушной разведки, позволили нанести огневое поражение по целям.
В результате атак ликвидированы операторы беспилотников, командиры подразделений и средства связи ВСУ, особенно в районе населенного пункта Гуляйполе. Кроме того, в сообщении Минобороны упомянуто об успешных боевых действиях в районе населенного пункта Карла Маркса в ДНР, где была уничтожена живая сила противника.
Около полудня вооруженные силы противника нанесли удар по Петровскому району Донецка с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS, применив ракеты со шрапнельной боевой частью. В результате атаки погибли четверо мирных жителей, еще семеро получили ранения.
Запорожье
Согласно сообщениям военкоров, с запорожского направления, в районе населенного пункта Щербаки продолжаются боестолкновения позиционного характера. В районе Каменского российские подразделения продолжают осуществлять зачистку северо-западных кварталов населенного пункта, при этом линия фронта медленно продвигается в северном направлении.
На северо-восточных подступах к Степовому российские войска сумели улучшить свое тактическое положение вдоль передовых позиций. В воздушном пространстве отмечается высокая активность как ударных, так и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
Белгородская область
В Белгородской области зафиксированы многочисленные удары, нанесенные украинскими силами. В поселке Октябрьский в результате взрыва беспилотного летательного аппарата вблизи жилого многоквартирного дома пострадали двое мирных жителей, среди которых был ребенок. На территории сельскохозяйственного предприятия в селе Ясные Зори Белгородского района вследствие атаки украинского дрона ранения получили семь гражданских лиц.
В городе Шебекино из-за удар беспилотника начался пожар, два человека получили ранения. Под обстрел также попали населенные пункты Черемошное, Церковный, Бессоновка, Архангельское, Антоновка и Гора-Подол. Зафиксированы нападения на автомобили гражданского назначения на автодорогах Никольское — Нечаевка, Шамино — Архангельское, а также в районе населенного пункта Герасимовка.
Часовоярское направление
В последнее время военкорам поступает крайне мало информации с данного направления, и детали перехода населенного пункта Предтечино под контроль российских сил остаются неясными. Согласно последним сообщениям, из района Ступочек, в Предтечино продолжаются боестолкновения, при этом Вооруженные силы РФ контролируют часть поселка.
Взрывы на Украине
После серии массированных ночных ударов по Киеву российские вооруженные силы возобновили атаки на тыловые районы противника. По заявлениям украинской стороны, в ходе налетов было задействовано свыше 100 российских беспилотников. В результате атак взрывы были зафиксированы в самом Киеве и Киевской области, а также в Староконстантинове, Чугуеве Харьковской области, Кременчуге Полтавской области, в Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областях.
Уничтожен украинский пункт управления БПЛА
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления и взлета беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Действия проходили на Красноармейском направлении. «Пятый канал» публикует видеоматериалы, демонстрирующие моменты уничтожения пункта управления БПЛА.
По информации от военнослужащих, местоположение пункта управления БПЛА было обнаружено штурмовыми подразделениями. После получения точных координат цели, танкисты начали огневое поражение, используя 125-мм осколочно-фугасные боеприпасы. Огонь велся навесом из закрытой огневой позиции, что позволило максимально эффективно поразить цель.
Операторы разведывательных беспилотников осуществляли корректировку стрельбы и контролировали поражение цели в режиме реального времени. Такой подход обеспечивает высокую точность ударов при минимальных затратах боеприпасов и сниженном риске для экипажа.
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