КПРФ на съезде уточнила свое название

КПРФ официально изменила свое название на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Соответствующее решение принято на съезде партии, который открылся 5 июля в Московской области.
«Новое наименование партии зафиксировано. На прямой вопрос о принятии решения депутат Государственной Думы от КПРФ Дмитрий Новиков ответил утвердительно», — уточнило РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся 5 июля, в субботу, в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Московской области. На нем большинством голосов делегаты съезда поддержали кандидатуру 81-летнего Геннадия Зюганова на пост председателя политического объединения.
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