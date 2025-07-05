05 июля 2025

КПРФ на съезде уточнила свое название

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунисты объявили о новом наименовании партии
Коммунисты объявили о новом наименовании партии Фото:

КПРФ официально изменила свое название на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Соответствующее решение принято на съезде партии, который открылся 5 июля в Московской области.

«Новое наименование партии зафиксировано. На прямой вопрос о принятии решения депутат Государственной Думы от КПРФ Дмитрий Новиков ответил утвердительно», — уточнило РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся 5 июля, в субботу, в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Московской области. На нем большинством голосов делегаты съезда поддержали кандидатуру 81-летнего Геннадия Зюганова на пост председателя политического объединения.

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КПРФ официально изменила свое название на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Соответствующее решение принято на съезде партии, который открылся 5 июля в Московской области. «Новое наименование партии зафиксировано. На прямой вопрос о принятии решения депутат Государственной Думы от КПРФ Дмитрий Новиков ответил утвердительно», — уточнило РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ  открылся 5 июля, в субботу, в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Московской области. На нем большинством голосов делегаты съезда поддержали кандидатуру 81-летнего Геннадия Зюганова на пост председателя политического объединения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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