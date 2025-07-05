05 июля 2025

Большинство британцев недовольны политикой Стармера

© Служба новостей «URA.RU»
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Свыше 50% людей недовольны политикой Кира Страмера
Свыше 50% людей недовольны политикой Кира Страмера Фото:

Более половины жителей Великобритании выразили недовольство политическим курсом, который проводит правительство под руководством премьер-министра Кира Стармера. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой компанией Electoral Calculus совместно с Find Out Now.

Согласно исследованию, 55% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. В то же время только 8% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Большинство британцев отмечают, что не разделяют ценности премьер-министра: отрицательно на этот вопрос ответили 63% участников опроса. Еще 48% признались, что им неясно, какие именно ценности продвигает глава правительства.

Исследование также показало, что у значительной части населения ухудшилось финансовое положение после вступления Стармера в должность премьер-министра. Об этом сообщили 46% участников опроса. Лишь 2% отметили улучшение финансовой ситуации своих семей.

Опрос проводился среди 2665 совершеннолетних жителей Великобритании в период с 3 по 4 июля. Данные о статистической погрешности не приводятся.

Кир Стармер возглавляет правительство Великобритании с 2024 года, когда Лейбористская партия одержала победу на выборах, получив 411 из 650 мест в парламенте. Однако уже в течение первого года его премьерства в Лейбористской партии и правительстве нарастает недовольство, а некоторые члены парламента и министры допускают возможность его отставки в ближайшие месяцы из-за разочарования результатами и опасений по поводу будущих выборов.

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Более половины жителей Великобритании выразили недовольство политическим курсом, который проводит правительство под руководством премьер-министра Кира Стармера. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой компанией Electoral Calculus совместно с Find Out Now. Согласно исследованию, 55% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. В то же время только 8% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Большинство британцев отмечают, что не разделяют ценности премьер-министра: отрицательно на этот вопрос ответили 63% участников опроса. Еще 48% признались, что им неясно, какие именно ценности продвигает глава правительства. Исследование также показало, что у значительной части населения ухудшилось финансовое положение после вступления Стармера в должность премьер-министра. Об этом сообщили 46% участников опроса. Лишь 2% отметили улучшение финансовой ситуации своих семей. Опрос проводился среди 2665 совершеннолетних жителей Великобритании в период с 3 по 4 июля. Данные о статистической погрешности не приводятся. Кир Стармер возглавляет правительство Великобритании с 2024 года, когда Лейбористская партия одержала победу на выборах, получив 411 из 650 мест в парламенте. Однако уже в течение первого года его премьерства в Лейбористской партии и правительстве нарастает недовольство, а некоторые члены парламента и министры допускают возможность его отставки в ближайшие месяцы из-за разочарования результатами и опасений по поводу будущих выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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