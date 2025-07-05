05 июля 2025

Захарова раскрыла, почему Зеленский требует встречи с Путиным

Захарова: Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленскому политически жизненно важна встреча с российским лидером
Зеленскому политически жизненно важна встреча с российским лидером Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский стремится подтвердить свою легитимность через встречу с российским лидером Владимиром Путиным, минуя установленные законом процедуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Потому что Зеленскому нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — процитировало Захарову РИА Новости. Она также отметила, что политик опасается утратить интерес и поддержку западных стран, ввиду чего может оказаться забытым и отстраненным от власти.

Как сообщало URA.RU, ранее Зеленский заявил, что для урегулирования текущего конфликта на Украине нужно провести встречу с российским главой. Он подчеркнул, что все ключевые решения в РФ принимает именно Владимир Путин.

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Президент Украины Владимир Зеленский стремится подтвердить свою легитимность через встречу с российским лидером Владимиром Путиным, минуя установленные законом процедуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Потому что Зеленскому нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — процитировало Захарову РИА Новости. Она также отметила, что политик опасается утратить интерес и поддержку западных стран, ввиду чего может оказаться забытым и отстраненным от власти. Как сообщало URA.RU, ранее Зеленский заявил, что для урегулирования текущего конфликта на Украине нужно провести встречу с российским главой. Он подчеркнул, что все ключевые решения в РФ принимает именно Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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