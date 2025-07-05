В Португалии прошла церемония прощания с нападающим футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жотой, а также его братом Андре Силвой. Об этом сообщает газета Record. Жота и его брат, ранее выступавший за клуб «Пенафиел», погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Испании 3 июля. Как прошло прощание — в фоторепортаже URA.RU.
Церемония прощания прошла в городе Гондомар. Мероприятие состоялось в часовне Воскресения.
На траурную церемонию пришли члены семьи футболиста, его друзья, бывшие одноклубники, а также известные футболисты и тренеры. В числе присутствовавших были Арне Слот, а также футболисты Вирджил ван Дейк, Кертис Джонс, Куивин Келлехер, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Федерико Кьеза, Харви Эллиотт, Алексис Макаллистер и другие. Кроме того, на церемонии присутствовал президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
Жота с 2020 года защищал цвета «Ливерпуля», за который провел 182 матча и трижды становился обладателем трофеев. За свою карьеру он также играл в составах «Вулверхэмптона», «Порту», мадридского «Атлетико» и «Пасуш де Феррейра». В прошедшем сезоне Жота стал чемпионом Англии в составе мерсисайдцев и во второй раз выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии. Андре Силва выступал за португальский клуб «Пенафиел».
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