05 июля 2025

Глава TotalEnergies признал, что ЕС не может обойтись без российского газа

Пуянне: ЕС не способна отказаться от российского газа до 2028 года
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС не может отказаться от газа до 2028 года
ЕС не может отказаться от газа до 2028 года Фото:

Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года. Об этом заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да. Потому что так получилось, что мы решили инвестировать в очень крупные новые мощности в Катаре и США. Так что да, я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года», — пояснил глава TotalEnergies в интервью телеканалу BFM Business.

В июне текущего года еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил странам ЕС предложение Еврокомиссии о полном отказе от российских энергоносителей к концу 2027 года. Документ предусматривает прекращение заключения новых контрактов на поставку газа и СПГ уже с конца 2025 года. 

Ранее стало известно, Венгрия и Словакия заявили о своем намерении продолжать совместные действия против предложения Европейской комиссии, предусматривающего введение полного запрета на ввоз российской нефти и газа в страны Европейского союза с 2028 года. Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Словакия выступают против инициативы, предложенной Брюсселем, поскольку ее осуществление может спровоцировать значительное увеличение стоимости коммунальных услуг для населения этих государств.

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Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года. Об этом заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. «Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да. Потому что так получилось, что мы решили инвестировать в очень крупные новые мощности в Катаре и США. Так что да, я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года», — пояснил глава TotalEnergies в интервью телеканалу BFM Business. В июне текущего года еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил странам ЕС предложение Еврокомиссии о полном отказе от российских энергоносителей к концу 2027 года. Документ предусматривает прекращение заключения новых контрактов на поставку газа и СПГ уже с конца 2025 года.  Ранее стало известно, Венгрия и Словакия заявили о своем намерении продолжать совместные действия против предложения Европейской комиссии, предусматривающего введение полного запрета на ввоз российской нефти и газа в страны Европейского союза с 2028 года. Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Словакия выступают против инициативы, предложенной Брюсселем, поскольку ее осуществление может спровоцировать значительное увеличение стоимости коммунальных услуг для населения этих государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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