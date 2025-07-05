Глава TotalEnergies признал, что ЕС не может обойтись без российского газа

Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года. Об этом заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.
«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да. Потому что так получилось, что мы решили инвестировать в очень крупные новые мощности в Катаре и США. Так что да, я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года», — пояснил глава TotalEnergies в интервью телеканалу BFM Business.
В июне текущего года еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил странам ЕС предложение Еврокомиссии о полном отказе от российских энергоносителей к концу 2027 года. Документ предусматривает прекращение заключения новых контрактов на поставку газа и СПГ уже с конца 2025 года.
Ранее стало известно, Венгрия и Словакия заявили о своем намерении продолжать совместные действия против предложения Европейской комиссии, предусматривающего введение полного запрета на ввоз российской нефти и газа в страны Европейского союза с 2028 года. Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Словакия выступают против инициативы, предложенной Брюсселем, поскольку ее осуществление может спровоцировать значительное увеличение стоимости коммунальных услуг для населения этих государств.
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