На Украине ежедневно погибает четыре офицера ВСУ

Как «звезды» украинской армии получают посмертные награды от Зеленского

07 июня 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Украина уже потеряла больше 10 генералов Фото: Официальный сайт президента Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине За время спецоперации России на Донбассе Украина потеряла, как минимум, 465 человек офицерского состава армии. Среди них 20 полковников, 46 подполковников и 48 майоров. Об этом говорится в официальных указах Владимира Зеленского о награждении военнослужащих, погибших при выполнении боевых заданий. При этом опрошенные URA.RU эксперты утверждают — в ходе СВО погибло больше 10 украинских генералов, информация о которых отсутствует в документах. Согласно открытым документам, с начала специальной военной операции армии РФ (с 24 февраля по 31 мая) на Украине посмертно были награждены 2510 военнослужащих — из них 1304 рядовых солдата, 741 сержант и 465 человек высшего офицерского состава. Как следует из указов Владимира Зеленского, в ходе СВО уже погибли, как минимум, 20 полковников, 46 подполковников и 48 майоров. Примечательно, что среди награжденных посмертно нет ни одного генерала. Украинское руководство таким образом создает картину, при которой потерь среди генералитета нет. При этом, по данным Минобороны РФ, только 30 мая в ходе удара по штабу оперативного командования «Юг» украинских вооруженных сил в городе Новый Буг погибло не менее 30 офицеров, включая трех генералов. В ходе СВО ежедневно гибнет больше четырех офицеров ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины По словам военного эксперта Сергея Хатылева, потери среди высшего руководящего состава вооруженных сил Украины вместе с руководящим звеном различных националистических подразделений приблизительно в четыре раза превышают потери армии РФ. При этом цифры, отраженные в официальных указах Владимира Зеленского, эксперт считает вполне реальными. «Сейчас немного сложно оценивать возвратные и безвозвратные потери украинской армии, поскольку нигде эта информация официально не публикуется. Кроме того, на Украине ведутся не классические боевые действия, которые мы привыкли видеть в других военных конфликтах. Сейчас можно лишь приблизительно оценить потери среди офицерского состава армии Украины. Они где-то в три-четыре раза выше наших потерь. Если говорить о высшем командовании, то на сегодняшний день на Украине погибло 10-12 генералов. Это приблизительная оценка. Точно можно будет сказать лишь, когда это будет официально признано», — подчеркивает Хатылев. Статья по теме Солдаты ВСУ массово жалуются на Зеленского. Что происходит Среди полковников ВСУ, представленных к государственным наградам посмертно, есть настоящие «звезды» украинской армии, начинавшие строить свою карьеру еще в рядах советской армии. Так, 6 июня стало известно о гибели командира 24-й бригады ВСУ Максима Гребенюка. Подполковник был ликвидирован в ходе боев в районе Северодонецка. В ДНР он прославился тем, что обещал «убивать по 10 сепаратистов за каждого убитого украинского солдата». Еще в самом начале специальной военной операции, 25 февраля, в воздушном бою под Киевом погиб полковник запаса, летчик I класса Александр Оксанченко. По официальным данным украинской стороны, Оксанченко участвовал в первой кампании на Донбассе. Широко известен стал после полетов на различных международных авиационных шоу, где неоднократно занимал призовые места. Александр Оксанченко был настоящей «звездой» украинской авиации В ходе боев, 7 мая, российские военные сбили вертолет Ми-14, которым управлял заместитель командующего ВМС ВСУ Игорь Бездай. За годы военной карьеры Бездай дослужился до звания полковника Военно-морских сил Украины. Был начальником службы безопасности полетов. Одно время командовал 10-й авиабригадой ВМС Украины (Саки). Дмитрий Апухин возглавлял подразделения Нацгвардии Украины CC BY 4.0 автор неизвестен Еще одним звездным украинским летчиком, павшим в ходе боев под Киевом, стал Александр Григорьев. Был участником АТО, дослужился до полковника Вооруженных сил Украины. Служил военным летчиком подразделения 16 ОБрАА. Григорьев был одним из немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Республике Конго. Погиб в районе села Макаров во время попадания российской ракеты в управляемый им вертолет Ми-8. Вместе с ним в вертолете также находились капитан Дмитрий Нестерук и лейтенант Василий Гнатюк. В марте в боях за Мариуполь погиб полковник Нацгвардии Украины Дмитрий Апухтин. Участвовал в военном конфликте на Донбассе в 2014 году. Возглавлял сводные подразделения Национальной гвардии Украины в составе соответствующих группировок Объединенных сил. С декабря 2021 возглавлял батальонную группу Южного ОТО группировки НГУ в ОТУ «Восток» в районе проведения операции Объединенных сил. В марте в Луганской области погиб командир 24-бригады отдельной механизированной бригады Валерий Груздь. Полковник был активным участником боевых действий на Донбассе в 2014—2016 годах. В качестве его боевых заслуг во время войны на Донбассе, особенно отмечены успехи за взятие под контроль терриконов вокруг города Докучаевск, который все последние восемь лет подвергался регулярным обстрелам со стороны украинской армии. Полковник ВСУ Валерий Груздь принимал участие в карательной операции на Донбассе в 2014 году CC BY 4.0 автор неизвестен В марте в ходе боев в Запорожской области российской армией был денацифицирован полковник, командир батальона 9 ОМПБ «Винницкие скифы» Сергей Котенко с позывным «Ратибор». Котенко принимал активное участие в вооруженных столкновениях на Донбассе — держал рубежи в городе Попасная Луганской области в 2015—2016 годах. Придерживался националистических взглядов, как и его родной брат Александр Котенко, проходивший службу в набатальоне «Айдар» (запрещен в РФ). Он также погиб в марте под Николаевом. Под Киевом в марте погиб еще один активный участник карательной операции на Донбассе полковник Александр Мариняк. Кроме Донбасса участвовал в военных операциях в Конго и Либерии. Летал на вертолетах Eurocopter EC145 и Ми-24. При управлении вертолетом был сбит в районе поселка Кулажницы в Киевской области. Сергей Хатылев отмечает, что на сегодняшний день сложно оценить насколько потери среди высшего командного состава Украины могут влиять на боеспособность армии, поскольку для этого необходимо знать точный состав вооруженных сил Украины, который существенно отличается от состава армии РФ. «При этом важно понимать, что на воспитание одного лишь майора нужно около восьми лет, поэтому заменить потери в высшем командовании армии в текущей обстановке боевых действий, а уж тем более в кратчайшие сроки невозможно», — резюмирует эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

За время спецоперации России на Донбассе Украина потеряла, как минимум, 465 человек офицерского состава армии. Среди них 20 полковников, 46 подполковников и 48 майоров. Об этом говорится в официальных указах Владимира Зеленского о награждении военнослужащих, погибших при выполнении боевых заданий. При этом опрошенные URA.RU эксперты утверждают — в ходе СВО погибло больше 10 украинских генералов, информация о которых отсутствует в документах. Согласно открытым документам, с начала специальной военной операции армии РФ (с 24 февраля по 31 мая) на Украине посмертно были награждены 2510 военнослужащих — из них 1304 рядовых солдата, 741 сержант и 465 человек высшего офицерского состава. Как следует из указов Владимира Зеленского, в ходе СВО уже погибли, как минимум, 20 полковников, 46 подполковников и 48 майоров. Примечательно, что среди награжденных посмертно нет ни одного генерала. Украинское руководство таким образом создает картину, при которой потерь среди генералитета нет. При этом, по данным Минобороны РФ, только 30 мая в ходе удара по штабу оперативного командования «Юг» украинских вооруженных сил в городе Новый Буг погибло не менее 30 офицеров, включая трех генералов. По словам военного эксперта Сергея Хатылева, потери среди высшего руководящего состава вооруженных сил Украины вместе с руководящим звеном различных националистических подразделений приблизительно в четыре раза превышают потери армии РФ. При этом цифры, отраженные в официальных указах Владимира Зеленского, эксперт считает вполне реальными. «Сейчас немного сложно оценивать возвратные и безвозвратные потери украинской армии, поскольку нигде эта информация официально не публикуется. Кроме того, на Украине ведутся не классические боевые действия, которые мы привыкли видеть в других военных конфликтах. Сейчас можно лишь приблизительно оценить потери среди офицерского состава армии Украины. Они где-то в три-четыре раза выше наших потерь. Если говорить о высшем командовании, то на сегодняшний день на Украине погибло 10-12 генералов. Это приблизительная оценка. Точно можно будет сказать лишь, когда это будет официально признано», — подчеркивает Хатылев. Среди полковников ВСУ, представленных к государственным наградам посмертно, есть настоящие «звезды» украинской армии, начинавшие строить свою карьеру еще в рядах советской армии. Так, 6 июня стало известно о гибели командира 24-й бригады ВСУ Максима Гребенюка. Подполковник был ликвидирован в ходе боев в районе Северодонецка. В ДНР он прославился тем, что обещал «убивать по 10 сепаратистов за каждого убитого украинского солдата». Еще в самом начале специальной военной операции, 25 февраля, в воздушном бою под Киевом погиб полковник запаса, летчик I класса Александр Оксанченко. По официальным данным украинской стороны, Оксанченко участвовал в первой кампании на Донбассе. Широко известен стал после полетов на различных международных авиационных шоу, где неоднократно занимал призовые места. В ходе боев, 7 мая, российские военные сбили вертолет Ми-14, которым управлял заместитель командующего ВМС ВСУ Игорь Бездай. За годы военной карьеры Бездай дослужился до звания полковника Военно-морских сил Украины. Был начальником службы безопасности полетов. Одно время командовал 10-й авиабригадой ВМС Украины (Саки). Еще одним звездным украинским летчиком, павшим в ходе боев под Киевом, стал Александр Григорьев. Был участником АТО, дослужился до полковника Вооруженных сил Украины. Служил военным летчиком подразделения 16 ОБрАА. Григорьев был одним из немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Республике Конго. Погиб в районе села Макаров во время попадания российской ракеты в управляемый им вертолет Ми-8. Вместе с ним в вертолете также находились капитан Дмитрий Нестерук и лейтенант Василий Гнатюк. В марте в боях за Мариуполь погиб полковник Нацгвардии Украины Дмитрий Апухтин. Участвовал в военном конфликте на Донбассе в 2014 году. Возглавлял сводные подразделения Национальной гвардии Украины в составе соответствующих группировок Объединенных сил. С декабря 2021 возглавлял батальонную группу Южного ОТО группировки НГУ в ОТУ «Восток» в районе проведения операции Объединенных сил. В марте в Луганской области погиб командир 24-бригады отдельной механизированной бригады Валерий Груздь. Полковник был активным участником боевых действий на Донбассе в 2014—2016 годах. В качестве его боевых заслуг во время войны на Донбассе, особенно отмечены успехи за взятие под контроль терриконов вокруг города Докучаевск, который все последние восемь лет подвергался регулярным обстрелам со стороны украинской армии. В марте в ходе боев в Запорожской области российской армией был денацифицирован полковник, командир батальона 9 ОМПБ «Винницкие скифы» Сергей Котенко с позывным «Ратибор». Котенко принимал активное участие в вооруженных столкновениях на Донбассе — держал рубежи в городе Попасная Луганской области в 2015—2016 годах. Придерживался националистических взглядов, как и его родной брат Александр Котенко, проходивший службу в набатальоне «Айдар» (запрещен в РФ). Он также погиб в марте под Николаевом. Под Киевом в марте погиб еще один активный участник карательной операции на Донбассе полковник Александр Мариняк. Кроме Донбасса участвовал в военных операциях в Конго и Либерии. Летал на вертолетах Eurocopter EC145 и Ми-24. При управлении вертолетом был сбит в районе поселка Кулажницы в Киевской области. Сергей Хатылев отмечает, что на сегодняшний день сложно оценить насколько потери среди высшего командного состава Украины могут влиять на боеспособность армии, поскольку для этого необходимо знать точный состав вооруженных сил Украины, который существенно отличается от состава армии РФ. «При этом важно понимать, что на воспитание одного лишь майора нужно около восьми лет, поэтому заменить потери в высшем командовании армии в текущей обстановке боевых действий, а уж тем более в кратчайшие сроки невозможно», — резюмирует эксперт.