Слухи ХМАО: Барби оккупировала мэрию

Об отставке старожила, татуировщике на госслужбе и мести чиновнику. Выпуск 1034

04 августа 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Чиновницы из Пыть-Яха оказались страстными поклонницами розового цвета Фото: Размик Закарян © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина остается без своей давней соратницы. Замгубернаторы Азат Ислаев и Анатолий Уткин испортили отношения из-за транспортной реформы. В скандальном УКСе Пыть-Яха сотрудники ходят в розовых тапочках с помпонами. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Главного финансиста ХМАО покидает давняя соратница Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина остается без своего зама Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В югорском Белом доме поговаривают, что бессменный вице-губернатора Веры Дюдиной Татьяна Урсу, занимавшая этот пост с 2006 года, покидает депфин. «Она собирается выйти на пенсию. Однако недоброжелателям Дюдиной не стоит радоваться — Урсу постепенно передавала полномочия другим замам, еще часть функционала урезали после реформы правительства. Так что об ослаблении позиций вице-губернатора речь не идет», — сообщает инсайдер. В правительстве ХМАО не торопятся с назначением куратора промышленности В кулуарах югорского Белого дома ходят слухи, что новый первый заместитель Натальи Комаровой Алексей Забозлаев не торопится с подбором вице-губернатора по промышленности. «Место может остаться вакантным, а курировать депнедропользования и деппром продолжит Забозлаев. Дело в том, что депнедра создавались еще при первом губернаторе ХМАО Александре Филипенко. С тех пор полномочия департамента значительно сократились. Большая часть вопросов перешла в ведение федерации. Однако в правительство может появиться кто-то более подходящий, чем нынешние директора департаментов Кирилл Зайцев и Сергей Филатов. И до того момента пост вице-губернатора, курирующего промышленность, будет вакантным», — судачат сплетники. Вице-губернаторы ХМАО ведут холодную войну В Ханты-Мансийске заметили охлаждение отношений между главой аппарата губернатора Анатолием Уткиным и куратором строительной сферы Азатом Ислаевым. «Ходят слухи, что черная кошка пробежала между ними из-за грядущей реформы междугородних перевозок. Она активно не нравится Уткину, настаивающему на стабильности и поддерживающему интересы местных автотранспортных предприятий. Ислаев же планирует ввести в округ транспортный холдинг из другого региона», — шепчутся в коридорах Белого дома. Прокурор подвергся пиар-атаке из-за резонансного дела Поговаривают, что прокурор Сургутского района Александр Еременко подвергся пиар-атаке от недоброжелателей. Сначала в пабликах в социальных сетях появилась информация о его якобы поддельном дипломе, а затем СМИ начали прочить ему перевод в Нижневартовск, ссылаясь на неких инсайдеров. «Вся эта информация является фейками. Скоро в суде должно начаться рассмотрение коррупционного скандала, где фигурантами являются бывший вице-мэр Сургутского района Муслим Асадуллаев и экс-директор главного коммунального предприятия района „УТВиВ №1“ Игорь Стратечук. Так что возможно это был способ воздействовать на государственное обвинение перед началом судебного процесса», — сообщил инсайдер. Нижневартовская полиция контролирует лабораторию по производству наркотиков Полиция Нижневартовска разрабатывают владельцев нарколаборатории Фото: Московец Илья © URA.RU Поговаривают, что полиция Нижневартовска держит под контролем работу нарколаборатории в городе, которая расположена в жилом доме. Силовики позволяют ей функционировать для того, чтобы проследить все связи ее организаторов. «Силовики выясняют всю цепочку производства, от покупки необходимых компонентов до сбыта готовой продукции. Это делается, чтобы потом можно было накрыть сразу всех причастных к этому наркотрафику», — шепчутся слухмейкеры. На вице-мэра Нижневартовска написали донос коллеги В курилке мэрии на Таежной обсуждают новость о проверке замглавы города Виктора Ситникова, которую начал ОБЭП после анонимки. «Похоже, коллеги не смогли простить заму по строительству доверительных отношений с мэром Дмитрием Кощенко. Ситников остался одним из немногих чиновников, к которому глава города прислушивается, когда ему требуется независимая оценка. Все остальные вице-мэры либо лоббируют свои интересы, либо безоговорочно поддерживают Кощенко. Говорят, что проверку Ситников инициировал один из замов главы города, пользуясь своей близостью к силовикам. Вообще, куратор строек был еще весной назначен двумя его коллегами новым „токсичным замом“, от которого нужно будет избавляться, чтобы погасить негатив, идущий в сторону Кощенко. И этого плана они придерживаются», — замечает инсайдер. Вице-мэра Нижневартовска не уволят из-за проверки ОБЭПа Бывалые курильщики с Таежной отмечают, что Виктор Ситников вряд ли потеряет пост из-за доносчика, который слил в ОБЭП проектную организацию, исполняющую муниципальные контракты, в которой трудится его сын. «Закупка с главным поставщиком из Омска была проведена законно, в аукционе участвовали двое. То, что иногородний подрядчик нанимает местных субподрядчиков — стандартная схема, никого не удивляющая. Поэтому и проверка кончится ничем», — считают слухачи. Скандал с пикантным видео из УКС Пыть-Яха оказался верхушкой барби-айсберга Коренные пыть-яхцы передают, что в городском управлении капстроя гламурным оказался не только розовый кабинет менеджера проектного отдела Екатерины Смирновой, выложившей откровенные сторис. «Зайдя в УКС, можно обнаружить сотрудниц в розовых тапочках с помпонами, попасть на мероприятие, напоминающее пижамную вечеринку или даже встретить визажистку местного депутата, которая заскочила на чашечку рафа к подружке. Управление занимается чем угодно, но не контролем строительства. Большая часть сотрудников вообще не имеют профильного образования в этой сфере — один из немногих мужчин в УКСе вообще был татуировщик. Именно поэтому в городе такие проблемы со сдачей объектов — их проектируют некомпетентные люди и принимают они же», — возмущаются аборигены. В Нефтеюганске просят запретить название байкерского фестиваля из-за созвучия с HIMARS К югорским байкерам появились претензии из-за названия фестиваля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Патриотичные нефтеюганцы возмущаются, что название недавно прошедшего Hammer’s Fest очень похоже на HIMARS. «Общественники жалуются, что при согласовании проведения мероприятия мэрия об этом не подумала. Тем более, президент России Владимир Путин в своем указе ясно дал понять, что латинице у нас не место, и все нужно русифицировать. На Украине наши ребята гибнут под обстрелами из этого оружия, а чиновники как будто и не в курсе», — возмущается местный житель. В Нижневартовске отложили в долгий ящик реконструкцию Комсомольского озера Ходят слухи, что власти Нижневартовска отложили реконструкцию Комсомольского озера в долгий ящик. Якобы длительные поиски инвестора так и не увенчались успехом, и город решил пока развивать локацию в другом ключе. «Проект обустройства озера есть уже давно, а надежного инвестора как не было, так пока и нет. Пока этого не случится, судя по всему, облагораживать озеро придется точечно с помощью предпринимателей и небольших объектов вроде веревочного парка, который построили в прошлом году», — рассуждает слухач. Жителей Нижневартовска удивили голые коммунальщики Ходят слухи, что в Нижневартовске жители стали замечать работников коммунальных служб в странной форме. Якобы, по улицам разгуливают работники в прозрачных комбинезонах, из остальной одежды на которых только трусы и сапоги. «Ехали по улице Ленина, а вдоль дороги стояла техника с работниками, которые ходили там туда сюда и что-то чинили видимо. Один из них почему-то был прозрачном комбинезоне, похожем на те, что врачи носили в пандемию. Вот только кроме комбеза, сапогов и семейных трусов на мужчине ничего не было. Видимо, сибирские люди совсем уж не выносят жару», — смеется слухмейкер. Нефтеперерабатывающие заводы в ХМАО снизили объемы производства топлива Поговаривают, что НПЗ в ХМАО снизили объемы выработки топлива из-за санкций и прекращения экспорта нефтепродуктов в страны ЕС. «Например, есть завод, который производит авиационный бензин и дизельное топливо. Более легкая фракцию, которую ранее шла на экспорт в Европу, сейчас не идет в дело — ее качают обратно в магистральный трубопровод и, фактически, она пропадает», — сообщил инсайдер, знакомый с производством. Нефтяников лишили премии из-за ЧС в другом регионе Нефтяники считают, что их незаконно депремировали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Шепчутся, что работники дочки крупной нефтяной компании получили в июле «урезанную» зарплату из-за того, что на месторождении в Красноярском крае погибли сотрудники их предприятия. «Бригады бурят скважины на разных объектах в ХМАО, ЯНАО, в Красноярском крае. Наш филиал работает в Пыть-Яхе на постоянной основе. В этот раз коллеги удивлением обнаружили, что всему коллективу не дали премию. Руководство объяснило, что это из-за ЧС в Красноярском крае, где погибли люди», — сообщил слухач. Инсайдер возмущен тем, что наказали подразделение, которое никак не относится к аварии. «Бригада выполняла задания качественно, без аварий, и мы не обязаны нести ответственность за коллег, которые работают даже не в нашем регионе», — пожаловался нефтяник. Скандальный молокозавод в ХМАО два месяца не платит зарплату работникам Ходят слухи, что молокозавод «Агроника» в Урае, который разбрасывает ящики с кровью животных и не платит подрядчикам за работу, задерживает зарплату сотрудникам. «Работники жалуются, что им два месяца не платят и без того небольшую зарплату. На все обращения и жалобы руководство отвечает, что нужно еще подождать, и люди трудятся бесплатно в страхе, что их уволят по статье и они потеряют те крохи, которые им обещаны», — поделился слухач. Собеседник агентства уверен, что финансовое состояние предприятия за последние ходы ухудшилось, и сейчас «Агроника» должна не только своим сотрудникам, но деловым партнерам порядка 12 млн рублей. Югорские автоперекупы замораживают сделки… Поговаривают, что автомобильные продавцы, которые везут машины в Югру с зарубежных аукционов и салонов, начали замораживать сделки с клиентами. Якобы, всему виной «курсовые качели». «На доставку автомобиля уходит ни один день. Получается, что клиент заказывает машину за одни деньги, вносит предоплату, но в итоге конечная сумма получается кратно выше из-за резких перемен валютного курса. Погрешность в цене была всегда, но сейчас она становится существенной. Поэтому многие решают поставить сделки на паузу, чтобы не подводить клиентов», — поясняет слухач из сферы югорского автобизнеса. …, а автосервисы запасаются импортными запчастями Слухачи из автомобильной тусовки региона шепчут, что автосервисы начали впрок запасаться запчастями для импортных автомобилей. «Сейчас непонятно, какие детали, те же вот японские, например, перестанут возить напрямую из-за запрета на экспорт. Поэтому решили хотя бы часть основных фирменных комплектующих закупить. Понятно, что без запчастей никто не останется, потому что некоторые поставщики уже нашли как везти в обход. Но уже понятно, что это будет дороже. Закупить все наперед, конечно, мы не можем, потому что часто ремонт индивидуален. Но какие-то более или менее стандартные позиции, те же амортизаторы „каябовские“, вполне пригодятся», — рассказывает один из владельцев СТО. Югорские торговцы турецкими играми для PlayStation остались без работы Югорские предприниматели, торгующие игровыми приставками, остались без доходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поговаривают, что югорские предприниматели, которые занимаются покупкой игр для приставок PlayStation в турецком онлайн-магазине остались без работы. Якобы из-за повышения цен, клиенты перестали видеть выгоду и не обращаются к перекупам. «Когда Sony заблокировала свой российский магазин с играми, все ломанулись в турецкий. Он оказался дешевле в два раза. Но, если нет зарубежной карты банковской, нужно идти к перекупам. Они покупают тебе игру и берут себе комиссию. Это стало очень неплохим приработком. Но сейчас цены в турецком магазине взлетели, и народ перестал обращаться. Так что, видимо лавочку придется свернуть», — делится слухмейкер из рядов перекупов. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина остается без своей давней соратницы. Замгубернаторы Азат Ислаев и Анатолий Уткин испортили отношения из-за транспортной реформы. В скандальном УКСе Пыть-Яха сотрудники ходят в розовых тапочках с помпонами. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Главного финансиста ХМАО покидает давняя соратница В югорском Белом доме поговаривают, что бессменный вице-губернатора Веры Дюдиной Татьяна Урсу, занимавшая этот пост с 2006 года, покидает депфин. «Она собирается выйти на пенсию. Однако недоброжелателям Дюдиной не стоит радоваться — Урсу постепенно передавала полномочия другим замам, еще часть функционала урезали после реформы правительства. Так что об ослаблении позиций вице-губернатора речь не идет», — сообщает инсайдер. В правительстве ХМАО не торопятся с назначением куратора промышленности В кулуарах югорского Белого дома ходят слухи, что новый первый заместитель Натальи Комаровой Алексей Забозлаев не торопится с подбором вице-губернатора по промышленности. «Место может остаться вакантным, а курировать депнедропользования и деппром продолжит Забозлаев. Дело в том, что депнедра создавались еще при первом губернаторе ХМАО Александре Филипенко. С тех пор полномочия департамента значительно сократились. Большая часть вопросов перешла в ведение федерации. Однако в правительство может появиться кто-то более подходящий, чем нынешние директора департаментов Кирилл Зайцев и Сергей Филатов. И до того момента пост вице-губернатора, курирующего промышленность, будет вакантным», — судачат сплетники. Вице-губернаторы ХМАО ведут холодную войну В Ханты-Мансийске заметили охлаждение отношений между главой аппарата губернатора Анатолием Уткиным и куратором строительной сферы Азатом Ислаевым. «Ходят слухи, что черная кошка пробежала между ними из-за грядущей реформы междугородних перевозок. Она активно не нравится Уткину, настаивающему на стабильности и поддерживающему интересы местных автотранспортных предприятий. Ислаев же планирует ввести в округ транспортный холдинг из другого региона», — шепчутся в коридорах Белого дома. Прокурор подвергся пиар-атаке из-за резонансного дела Поговаривают, что прокурор Сургутского района Александр Еременко подвергся пиар-атаке от недоброжелателей. Сначала в пабликах в социальных сетях появилась информация о его якобы поддельном дипломе, а затем СМИ начали прочить ему перевод в Нижневартовск, ссылаясь на неких инсайдеров. «Вся эта информация является фейками. Скоро в суде должно начаться рассмотрение коррупционного скандала, где фигурантами являются бывший вице-мэр Сургутского района Муслим Асадуллаев и экс-директор главного коммунального предприятия района „УТВиВ №1“ Игорь Стратечук. Так что возможно это был способ воздействовать на государственное обвинение перед началом судебного процесса», — сообщил инсайдер. Нижневартовская полиция контролирует лабораторию по производству наркотиков Поговаривают, что полиция Нижневартовска держит под контролем работу нарколаборатории в городе, которая расположена в жилом доме. Силовики позволяют ей функционировать для того, чтобы проследить все связи ее организаторов. «Силовики выясняют всю цепочку производства, от покупки необходимых компонентов до сбыта готовой продукции. Это делается, чтобы потом можно было накрыть сразу всех причастных к этому наркотрафику», — шепчутся слухмейкеры. На вице-мэра Нижневартовска написали донос коллеги В курилке мэрии на Таежной обсуждают новость о проверке замглавы города Виктора Ситникова, которую начал ОБЭП после анонимки. «Похоже, коллеги не смогли простить заму по строительству доверительных отношений с мэром Дмитрием Кощенко. Ситников остался одним из немногих чиновников, к которому глава города прислушивается, когда ему требуется независимая оценка. Все остальные вице-мэры либо лоббируют свои интересы, либо безоговорочно поддерживают Кощенко. Говорят, что проверку Ситников инициировал один из замов главы города, пользуясь своей близостью к силовикам. Вообще, куратор строек был еще весной назначен двумя его коллегами новым „токсичным замом“, от которого нужно будет избавляться, чтобы погасить негатив, идущий в сторону Кощенко. И этого плана они придерживаются», — замечает инсайдер. Вице-мэра Нижневартовска не уволят из-за проверки ОБЭПа Бывалые курильщики с Таежной отмечают, что Виктор Ситников вряд ли потеряет пост из-за доносчика, который слил в ОБЭП проектную организацию, исполняющую муниципальные контракты, в которой трудится его сын. «Закупка с главным поставщиком из Омска была проведена законно, в аукционе участвовали двое. То, что иногородний подрядчик нанимает местных субподрядчиков — стандартная схема, никого не удивляющая. Поэтому и проверка кончится ничем», — считают слухачи. Скандал с пикантным видео из УКС Пыть-Яха оказался верхушкой барби-айсберга Коренные пыть-яхцы передают, что в городском управлении капстроя гламурным оказался не только розовый кабинет менеджера проектного отдела Екатерины Смирновой, выложившей откровенные сторис. «Зайдя в УКС, можно обнаружить сотрудниц в розовых тапочках с помпонами, попасть на мероприятие, напоминающее пижамную вечеринку или даже встретить визажистку местного депутата, которая заскочила на чашечку рафа к подружке. Управление занимается чем угодно, но не контролем строительства. Большая часть сотрудников вообще не имеют профильного образования в этой сфере — один из немногих мужчин в УКСе вообще был татуировщик. Именно поэтому в городе такие проблемы со сдачей объектов — их проектируют некомпетентные люди и принимают они же», — возмущаются аборигены. В Нефтеюганске просят запретить название байкерского фестиваля из-за созвучия с HIMARS Патриотичные нефтеюганцы возмущаются, что название недавно прошедшего Hammer’s Fest очень похоже на HIMARS. «Общественники жалуются, что при согласовании проведения мероприятия мэрия об этом не подумала. Тем более, президент России Владимир Путин в своем указе ясно дал понять, что латинице у нас не место, и все нужно русифицировать. На Украине наши ребята гибнут под обстрелами из этого оружия, а чиновники как будто и не в курсе», — возмущается местный житель. В Нижневартовске отложили в долгий ящик реконструкцию Комсомольского озера Ходят слухи, что власти Нижневартовска отложили реконструкцию Комсомольского озера в долгий ящик. Якобы длительные поиски инвестора так и не увенчались успехом, и город решил пока развивать локацию в другом ключе. «Проект обустройства озера есть уже давно, а надежного инвестора как не было, так пока и нет. Пока этого не случится, судя по всему, облагораживать озеро придется точечно с помощью предпринимателей и небольших объектов вроде веревочного парка, который построили в прошлом году», — рассуждает слухач. Жителей Нижневартовска удивили голые коммунальщики Ходят слухи, что в Нижневартовске жители стали замечать работников коммунальных служб в странной форме. Якобы, по улицам разгуливают работники в прозрачных комбинезонах, из остальной одежды на которых только трусы и сапоги. «Ехали по улице Ленина, а вдоль дороги стояла техника с работниками, которые ходили там туда сюда и что-то чинили видимо. Один из них почему-то был прозрачном комбинезоне, похожем на те, что врачи носили в пандемию. Вот только кроме комбеза, сапогов и семейных трусов на мужчине ничего не было. Видимо, сибирские люди совсем уж не выносят жару», — смеется слухмейкер. Нефтеперерабатывающие заводы в ХМАО снизили объемы производства топлива Поговаривают, что НПЗ в ХМАО снизили объемы выработки топлива из-за санкций и прекращения экспорта нефтепродуктов в страны ЕС. «Например, есть завод, который производит авиационный бензин и дизельное топливо. Более легкая фракцию, которую ранее шла на экспорт в Европу, сейчас не идет в дело — ее качают обратно в магистральный трубопровод и, фактически, она пропадает», — сообщил инсайдер, знакомый с производством. Нефтяников лишили премии из-за ЧС в другом регионе Шепчутся, что работники дочки крупной нефтяной компании получили в июле «урезанную» зарплату из-за того, что на месторождении в Красноярском крае погибли сотрудники их предприятия. «Бригады бурят скважины на разных объектах в ХМАО, ЯНАО, в Красноярском крае. Наш филиал работает в Пыть-Яхе на постоянной основе. В этот раз коллеги удивлением обнаружили, что всему коллективу не дали премию. Руководство объяснило, что это из-за ЧС в Красноярском крае, где погибли люди», — сообщил слухач. Инсайдер возмущен тем, что наказали подразделение, которое никак не относится к аварии. «Бригада выполняла задания качественно, без аварий, и мы не обязаны нести ответственность за коллег, которые работают даже не в нашем регионе», — пожаловался нефтяник. Скандальный молокозавод в ХМАО два месяца не платит зарплату работникам Ходят слухи, что молокозавод «Агроника» в Урае, который разбрасывает ящики с кровью животных и не платит подрядчикам за работу, задерживает зарплату сотрудникам. «Работники жалуются, что им два месяца не платят и без того небольшую зарплату. На все обращения и жалобы руководство отвечает, что нужно еще подождать, и люди трудятся бесплатно в страхе, что их уволят по статье и они потеряют те крохи, которые им обещаны», — поделился слухач. Собеседник агентства уверен, что финансовое состояние предприятия за последние ходы ухудшилось, и сейчас «Агроника» должна не только своим сотрудникам, но деловым партнерам порядка 12 млн рублей. Югорские автоперекупы замораживают сделки… Поговаривают, что автомобильные продавцы, которые везут машины в Югру с зарубежных аукционов и салонов, начали замораживать сделки с клиентами. Якобы, всему виной «курсовые качели». «На доставку автомобиля уходит ни один день. Получается, что клиент заказывает машину за одни деньги, вносит предоплату, но в итоге конечная сумма получается кратно выше из-за резких перемен валютного курса. Погрешность в цене была всегда, но сейчас она становится существенной. Поэтому многие решают поставить сделки на паузу, чтобы не подводить клиентов», — поясняет слухач из сферы югорского автобизнеса. …, а автосервисы запасаются импортными запчастями Слухачи из автомобильной тусовки региона шепчут, что автосервисы начали впрок запасаться запчастями для импортных автомобилей. «Сейчас непонятно, какие детали, те же вот японские, например, перестанут возить напрямую из-за запрета на экспорт. Поэтому решили хотя бы часть основных фирменных комплектующих закупить. Понятно, что без запчастей никто не останется, потому что некоторые поставщики уже нашли как везти в обход. Но уже понятно, что это будет дороже. Закупить все наперед, конечно, мы не можем, потому что часто ремонт индивидуален. Но какие-то более или менее стандартные позиции, те же амортизаторы „каябовские“, вполне пригодятся», — рассказывает один из владельцев СТО. Югорские торговцы турецкими играми для PlayStation остались без работы Поговаривают, что югорские предприниматели, которые занимаются покупкой игр для приставок PlayStation в турецком онлайн-магазине остались без работы. Якобы из-за повышения цен, клиенты перестали видеть выгоду и не обращаются к перекупам. «Когда Sony заблокировала свой российский магазин с играми, все ломанулись в турецкий. Он оказался дешевле в два раза. Но, если нет зарубежной карты банковской, нужно идти к перекупам. Они покупают тебе игру и берут себе комиссию. Это стало очень неплохим приработком. Но сейчас цены в турецком магазине взлетели, и народ перестал обращаться. Так что, видимо лавочку придется свернуть», — делится слухмейкер из рядов перекупов. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.