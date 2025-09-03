03 сентября 2025

Житель Сургута разбился насмерть в аварии. Фото

В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте
В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте

В Сургуте мужчина погиб в аварии на Тюменском тракте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«Сегодня, около 14:10 на улице Тюменский тракт в городе Сургут, 26-летний водитель „ВАЗ“, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди „ГАЗ“. И в итоге допустил с ним столкновение», — сказано в сообщении.

В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте, водитель ГАЗ получил травмы. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

