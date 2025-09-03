В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте
В Сургуте мужчина погиб в аварии на Тюменском тракте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«Сегодня, около 14:10 на улице Тюменский тракт в городе Сургут, 26-летний водитель „ВАЗ“, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди „ГАЗ“. И в итоге допустил с ним столкновение», — сказано в сообщении.
В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте, водитель ГАЗ получил травмы. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!