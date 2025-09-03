03 сентября 2025

В ХМАО соседи устроили драку арматурой и полкой от шкафа

Суд приговорил югорчанина к году лишения свободы условно за драку и кражу
Суд приговорил югорчанина к году лишения свободы условно за драку и кражу Фото:

В Советском районе Югры ссора между соседями закончилась дракой с применением арматуры и деревянной полки от шкафа. Мужчину, который орудовал полкой, признали виновным в причинении легкого вреда здоровью и приговорили к году условно.

«Потерпевший выскочил с арматурой в руках и ударил ею [осужденного] по руке. Тот вырвал металлический прут, после чего ударил соседа кулаком в лицо, а затем — доской по голове», — сказано в картотеке суда. Сам осужденный утверждал, что ударил по плечу, но фельдшер скорой помощи зафиксировал ушиб головы и сотрясение мозга.

Подсудимый настаивал, что действовал в порядке самообороны. Потерпевший отрицал нападение, но признал, что оскорблял соседа из-за постоянных конфликтов по поводу громкой музыки.

Позже выяснилось, что мужчина похитил банковские карты у знакомого и тратил с них деньги на алкоголь. В итоге суд объединил дела о драке и краже и назначил ему наказание — один год лишения свободы условно.

