03 сентября 2025

Аналитики раскрыли, почему зумеры отказываются от работы в ХМАО

В ХМАО зумеры отказываются от работы из-за переработок и запрета на удаленку
© Служба новостей «URA.RU»
Главные факторы при выборе работы - надежность компании, конкурентная зарплата и свободное посещение офиса
Главные факторы при выборе работы - надежность компании, конкурентная зарплата и свободное посещение офиса

Молодежь в ХМАО отказывается от работы, если в вакансии отсутствуют конкретные обязанности, сотрудники негативно отзываются о компании, а также из-за постоянных переработок. Об этом URA.RU рассказали аналитики «HeadHunter» и «LADA Цифра».

«Красные флаги, которые сводят на нет интерес молодежи к работе в компании — размытое описание вакансии, отсутствие конкретных обязанностей — 61%, негативные отзывы сотрудников — 58%, постоянные переработки -57%. А также „серая“ зарплата, работа без оформления и неэтичное общение», — сказано в исследовании.

Кроме того, югорские зумеры отказываются от работы из-за высокой текучести кадров в компании, слишком больших требований и запрета на удаленную работу. При этом молодые специалисты тщательно изучают репутацию компании, хотят стабильности и комфортной атмосферы.

© Служба новостей «URA.RU»
