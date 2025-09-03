Аналитики раскрыли, почему зумеры отказываются от работы в ХМАО

Молодежь в ХМАО отказывается от работы, если в вакансии отсутствуют конкретные обязанности, сотрудники негативно отзываются о компании, а также из-за постоянных переработок. Об этом URA.RU рассказали аналитики «HeadHunter» и «LADA Цифра».
«Красные флаги, которые сводят на нет интерес молодежи к работе в компании — размытое описание вакансии, отсутствие конкретных обязанностей — 61%, негативные отзывы сотрудников — 58%, постоянные переработки -57%. А также „серая“ зарплата, работа без оформления и неэтичное общение», — сказано в исследовании.
Кроме того, югорские зумеры отказываются от работы из-за высокой текучести кадров в компании, слишком больших требований и запрета на удаленную работу. При этом молодые специалисты тщательно изучают репутацию компании, хотят стабильности и комфортной атмосферы.
