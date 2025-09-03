03 сентября 2025

В аэропортах ХМАО обнаружили просроченные продукты и опасную воду

Транспортной прокуратурой в аэропортах ХМАО-Югры выявлены нарушения
Транспортной прокуратурой в аэропортах ХМАО-Югры выявлены нарушения Фото:

В аэропортах Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Когалыма транспортная прокуратура обнаружила просроченную еду и воду без маркировки. Об этом сообщили в ведомстве.

«В ходе проверок установлены факты реализации немаркированной питьевой бутилированной воды, реализация пассажирам просроченной пищевой продукции, в том числе без маркировки и документов, подтверждающих ее качество, нарушения температурного режима при хранении продуктов питания. А также отсутствие медицинских книжек у продавцов торговых точек, либо сведений об обязательной вакцинации», — сказано в сообщении.

Просроченные продукты и опасную воду изъяли. В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы направлены для рассмотрения в Роспотребнадзор Югры.

