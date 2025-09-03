Аналитики определили самые прибыльные компании в ХМАО

Самая большая доля прибыльных компаний Югры работает в сферах строительства и среди обрабатывающих производств. Высокие результаты за полгода также показали предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых, сообщил URA.RU Росстат.
«Доля прибыльных организаций в январе-июне 2025 года в сфере строительства составила 80,5%», — следует из данных службы статистики. Похожий результат показали обрабатывающие производства, где прибыльных компаний оказалось 79,1%.
На уровне около 65% процентов показатели у организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых, а также услугами транспорта и хранения. Аналогичные результаты у компаний в сфере торговли и ремонта автомобилей.
Убыточных предприятий напротив больше всего в области информации и связи — 62,5%. Потери терпели и компании, которые занимаются научной и технической деятельностью, где доля убыточных более 53%.
Ранее URA.RU рассказывало, какие услуги больше всего подорожали в ХМАО. Тогда речь шла о сфере пассажирского транспорта и юридической помощи.
