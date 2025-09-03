03 сентября 2025

Как отметит юбилей самый молодой город ХМАО

Самый молодой город ХМАО Пыть-Ях с размахом отметит 35-летний юбилей
Праздник в связи с юбилеем Пыть-Яха продлится почти весь день
Праздник в связи с юбилеем Пыть-Яха продлится почти весь день

В Пыть-Яхе (ХМАО) завершается подготовка к празднованию юбилея, который состоится 6 сентября. Горожан и гостей ждут концертная программа, фестиваль моды и световое шоу. О сюрпризах ко дню рождения, уникальности города и прогнозе погоды — в материале URA.RU.

Молодой, но богатый ресурсами

Пыть-Ях получил статус города в 1990 году и считается самым молодым в ХМАО. Здесь находится одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России — Мамонтовское, благодаря которому территория стала драйвером развития округа.

Город известен и другими особенностями: в его окрестностях обнаружено археологическое Айяунское городище I века нашей эры. Местные реки, озера и богатые леса нашли отражение в гербе Пыть-Яха: глухарь символизирует природу, а черный шар в лапах — нефтяные ресурсы.

Большой праздник для небольшого города

Население Пыть-Яха составляет около 41 тысячи человек, но юбилей пройдет с размахом и будет приурочен ко Дню нефтяника.

Торжества начнутся 6 сентября в 14:00 на площади Мира. Здесь состоятся выступления местных артистов и интерактивные программы. У городского фонтана пройдет фестиваль моды с участием югорских дизайнеров.

С 18:00 стартует большой концерт, ведущими которого станут Алла Довлатова и Михаил Морозов. На сцену выйдут ансамбль «Сибирь Брасс» из Ханты-Мансийска и кавер-группа Bourbon из Нижневартовска. В 21:00 для жителей выступит основательница поп-группы Reflex Ирина Нельсон. Завершит вечер световое шоу, подготовленное артистами из Казани.

Погода на праздник

По данным «Яндекса», погода не испортит уличные мероприятия. Днем ожидается +19 градусов, облачно с прояснениями. К вечеру станет прохладнее, небо затянется тучами, но дождя не прогнозируется.

