03 сентября 2025

Житель Нижневартовска развешивает на своей даче трупы крыс.Видео

Житель Нижневартовска развешивает на своей даче трупы крыс
© Служба новостей «URA.RU»
Житель Нижневартовска развешивает трупы крыс на своей даче
Житель Нижневартовска развешивает трупы крыс на своей даче Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) жители дачного кооператива «Солнышко» пожаловались на соседа, который на протяжении года развешивает под крышей дома мертвых крыс. Сообщения об этом появились в паблике «ЧП Нижневартовск».

«СОНТ ИД Солнышко, ул. Рябиновая, д. 19, Мунавир Г. подвешивает на своем участке мертвых крыс. Около года висела одна, сейчас их четыре», — говорится в публикации. Автор поста добавил, что позже сосед довесил пятого грызуна.

По словам местных жителей, крыс видно с улицы, ими «любуется» и детвора. Кроме того, разлагающиеся трупы источают неприятный запах. «Мухи, вонь и психологическая травма для детей! Что делать?» — задается вопросом автор сообщения. Жители утверждают, что участковый на жалобы жителей пока не отреагировал

Видео: ЧП Нижневартовск

В Роспотребнадзоре сообщили URA.RU, что жалоб по данному поводу в ведомство не поступало, и такие случаи не относятся к их компетенции. Запрос направлен в УМВД по Нижневартовску, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Мегиона (ХМАО) жалуются на крыс, которые завели норы прямо во дворе. Фото с крысами, в том числе мертвыми, люди выкладывают и в социальных сетях.

© Служба новостей «URA.RU»
