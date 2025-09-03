03 сентября 2025

Губернатор ХМАО поручил обеспечить безопасность на выборах

За соблюдением правил проследят 312 общественных наблюдателей
Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил организовать комплексную безопасность на Едином дне голосования. На избирательных участках будут дежурить сотрудники полиции, частные охранные организации, добровольцы и представители казачества.

«На совете обсудили вопросы обеспечения комплексной безопасности. В Единый день голосования на участках планируется задействовать более 300 сотрудников правоохранительных органов, частных охранных организаций, добровольцев и представителей казачества», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

За соблюдением правил проследят 312 общественных наблюдателей. С 25 августа в труднодоступных населенных пунктах началось досрочное голосование. Основное пройдет 14 сентября, когда изберут депутатов дум Белоярского района, Мегиона, Покачей, Радужного и Советского, а также семерых глав городских и сельских поселений.

