Губернатор ХМАО поручил обеспечить безопасность на выборах

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил организовать комплексную безопасность на Едином дне голосования. На избирательных участках будут дежурить сотрудники полиции, частные охранные организации, добровольцы и представители казачества.
«На совете обсудили вопросы обеспечения комплексной безопасности. В Единый день голосования на участках планируется задействовать более 300 сотрудников правоохранительных органов, частных охранных организаций, добровольцев и представителей казачества», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.
За соблюдением правил проследят 312 общественных наблюдателей. С 25 августа в труднодоступных населенных пунктах началось досрочное голосование. Основное пройдет 14 сентября, когда изберут депутатов дум Белоярского района, Мегиона, Покачей, Радужного и Советского, а также семерых глав городских и сельских поселений.
