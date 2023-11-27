Екатеринбуржцы выступили против «мусорного завода» под окнами

Их поддержали депутаты, будет письмо в прокуратуру

27 ноября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Обсуждение новой технологии по переработке отходов, которую хотят обкатать на Широкой речке, было очень бурным Фото: Илья Московец © URA.RU В мэрии Екатеринбурга состоялись общественные обсуждения по поводу размещения на ул. Евгения Савкова, 45 (Широкая речка) мощностей по переработке мусора. Местные жители принесли на собрание тысячи подписей против стройки, не поддержали проект и по итогам голосования. На их стороне — депутаты гордумы Алексей Вихарев, Станислав Киселев и Владимир Крицкий (его компания ЛСР как раз строит в этом районе дома), передает корреспондент URA.RU. О планах «Ведущей утилизирующей компания» (ВУК) стало известно в конце октября. Местные жители выходили на стихийные акции протеста. При этом директор ВУК Юрий Аксенов говорил, что никакого завода не будет. По его словам, на ул. Евгения Савкова, 45 просто поставили несколько станков — чтобы запатентовать технологию работы с отходами. Для этого и нужны общественные обсуждения. В дальнейшем производственная линия в этом месте работать якобы не будет. На стороне местных жителей пришли выступить депутаты — Станислав Киселев, Алексей Вихарев и Владимир Крицкий Фото: Илья Московец © URA.RU В ВУК уверены, что их «технология применения многоуровневого технического программно-аппаратного комплекса производства продукции из отходов производства и потребления» может спасти мир от мусорной катастрофы. Объемы отходов растут, и просто закапывать их в землю неэффективно. Поэтому они унифицировали все известные технологии по извлечению из мусора полезных материалов и придумали свою. Но местные жители заявили, что не хотят переработку мусора возле своих домов, школы и детсада. Они принесли на общественные обсуждения три тысячи подписей против. После того, как эколог проекта Анастасия Супрун презентовала проект, начались бурные обсуждения. Особенное возмущение и людей, и их представителей в гордуме вызвало то, что на общественные слушания проект был представлен после того, как линия по переработке уже была фактически запущена — это выяснилось в ходе презентации. В течение нескольких минут на экране транслировали видео, в котором сами представители ВУК демонстрировали, как именно перерабатывается мусор с помощью оборудования, уже смонтированного на Широкой Речке. Крицкий потребовал у председателя городского комитета по экологии Игоря Русинова немедленно обратиться к прокурору с обращением о том, что на ул. Евгения Савкова, 45 ведется незаконная переработка мусора, при том, что проект еще даже не дошел до государственной экологической экспертизы. Анастасия Супрун выдержала полуторачасовую прожарку. Досталось и Игорю Русинову — председателю комитета по экологии, который вел обсуждения Фото: Илья Московец © URA.RU Также депутаты просили объяснить, почему в проекте нет информации о санитарно-защитной зоне перерабатывающего предприятия, об объеме мусора, который оно намерено утилизировать, о мощности оборудования. Однако представили ВУК на все отвечали, что речь идет только об одобрении самой технологии, которая может применяться на всей территории Свердловской области, а не обязательно на улице Савкова. «Ну так и шли бы тогда в законодательное собрание» — не выдержал Крицкий. Алексей Вихарев, в свою очередь, инициировал провести голосование среди собравшихся на слушания, чтобы оценить, как люди относятся к проекту. Результаты в финальный протокол включать отказались. Вместе с юристами он внес замечания в итоговый протокол по проекту «мусорного завода», чтобы в дальнейшем «не было никаких манипуляций». По некоторым из пунктов депутат планирует обратиться в прокуратуру и другие надзорные органы. «Люди не хотят, чтобы у них под окнами была мусоросотировочная станция, экологический кластер или мусоропереработка — назовите как угодно, суть не меняется. Полтора часа обсуждали этот вопрос, даже проголосовали — против выступили 25 человек (из 51 зарегистрированных, но к голосованию половина уже ушла, — прим. URA.RU), ни один не поддержал проект. И даже несмотря на то, что итоги голосования не утвердят в финальном протоколе, мы знаем, за кем правда — за людьми», — отметил Вихарев. Представители ВУК пояснили корреспонденту URA.RU, что были готовы к такому исходу. Отвечая на претензии в ходе собрания, они в основном ссылались на уже показанную презентацию. Результаты обсуждений направят на государственную экологическую экспертизу. Она и должна дать ответ, представляет ли технология ВУК угрозу для здоровья местных жителей. Анастасия Супрун отметила, что все замечания, высказанные жителями Широкой речки, они учтут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мэрии Екатеринбурга состоялись общественные обсуждения по поводу размещения на ул. Евгения Савкова, 45 (Широкая речка) мощностей по переработке мусора. Местные жители принесли на собрание тысячи подписей против стройки, не поддержали проект и по итогам голосования. На их стороне — депутаты гордумы Алексей Вихарев, Станислав Киселев и Владимир Крицкий (его компания ЛСР как раз строит в этом районе дома), передает корреспондент URA.RU. О планах «Ведущей утилизирующей компания» (ВУК) стало известно в конце октября. Местные жители выходили на стихийные акции протеста. При этом директор ВУК Юрий Аксенов говорил, что никакого завода не будет. По его словам, на ул. Евгения Савкова, 45 просто поставили несколько станков — чтобы запатентовать технологию работы с отходами. Для этого и нужны общественные обсуждения. В дальнейшем производственная линия в этом месте работать якобы не будет. В ВУК уверены, что их «технология применения многоуровневого технического программно-аппаратного комплекса производства продукции из отходов производства и потребления» может спасти мир от мусорной катастрофы. Объемы отходов растут, и просто закапывать их в землю неэффективно. Поэтому они унифицировали все известные технологии по извлечению из мусора полезных материалов и придумали свою. Но местные жители заявили, что не хотят переработку мусора возле своих домов, школы и детсада. Они принесли на общественные обсуждения три тысячи подписей против. После того, как эколог проекта Анастасия Супрун презентовала проект, начались бурные обсуждения. Особенное возмущение и людей, и их представителей в гордуме вызвало то, что на общественные слушания проект был представлен после того, как линия по переработке уже была фактически запущена — это выяснилось в ходе презентации. В течение нескольких минут на экране транслировали видео, в котором сами представители ВУК демонстрировали, как именно перерабатывается мусор с помощью оборудования, уже смонтированного на Широкой Речке. Крицкий потребовал у председателя городского комитета по экологии Игоря Русинова немедленно обратиться к прокурору с обращением о том, что на ул. Евгения Савкова, 45 ведется незаконная переработка мусора, при том, что проект еще даже не дошел до государственной экологической экспертизы. Также депутаты просили объяснить, почему в проекте нет информации о санитарно-защитной зоне перерабатывающего предприятия, об объеме мусора, который оно намерено утилизировать, о мощности оборудования. Однако представили ВУК на все отвечали, что речь идет только об одобрении самой технологии, которая может применяться на всей территории Свердловской области, а не обязательно на улице Савкова. «Ну так и шли бы тогда в законодательное собрание» — не выдержал Крицкий. Алексей Вихарев, в свою очередь, инициировал провести голосование среди собравшихся на слушания, чтобы оценить, как люди относятся к проекту. Результаты в финальный протокол включать отказались. Вместе с юристами он внес замечания в итоговый протокол по проекту «мусорного завода», чтобы в дальнейшем «не было никаких манипуляций». По некоторым из пунктов депутат планирует обратиться в прокуратуру и другие надзорные органы. «Люди не хотят, чтобы у них под окнами была мусоросотировочная станция, экологический кластер или мусоропереработка — назовите как угодно, суть не меняется. Полтора часа обсуждали этот вопрос, даже проголосовали — против выступили 25 человек (из 51 зарегистрированных, но к голосованию половина уже ушла, — прим. URA.RU), ни один не поддержал проект. И даже несмотря на то, что итоги голосования не утвердят в финальном протоколе, мы знаем, за кем правда — за людьми», — отметил Вихарев. Представители ВУК пояснили корреспонденту URA.RU, что были готовы к такому исходу. Отвечая на претензии в ходе собрания, они в основном ссылались на уже показанную презентацию. Результаты обсуждений направят на государственную экологическую экспертизу. Она и должна дать ответ, представляет ли технология ВУК угрозу для здоровья местных жителей. Анастасия Супрун отметила, что все замечания, высказанные жителями Широкой речки, они учтут.