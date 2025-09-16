В числе приглашенных на инаугурацию нового губернатора Свердловской области Дениса Паслера оказался и бывший глава региона Евгений Куйвашев. Как сообщает корреспондент URA.RU, имя экс-губернатора указано в схеме рассадки гостей.
Куйвашеву подготовили место в ряду губернаторов — рядом места Эдуарда Росселя и Александра Мишарина. Говорят, экс-глава региона уже в ККТ «Космос».
Евгений Куйвашев был губернатором Свердловской области более 12 лет. В марте 2025 года он досрочно сложил полномочия, а временно исполняющим обязанности стал Денис Паслер, который до этого занимал пост губернатора Оренбургской области.
На досрочных выборах, которые прошли в Свердловской области с 12 по 14 сентября, Паслер набрал 61,30% голосов. 15 сентября избирательная комиссия региона признала выборы состоявшимися.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!