Куйвашев появился в схеме рассадки на инаугурации главы Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Евгений Куйвашев сложил полномочия в марте 2025 года
Евгений Куйвашев сложил полномочия в марте 2025 года Фото:

В числе приглашенных на инаугурацию нового губернатора Свердловской области Дениса Паслера оказался и бывший глава региона Евгений Куйвашев. Как сообщает корреспондент URA.RU, имя экс-губернатора указано в схеме рассадки гостей.

Куйвашеву подготовили место в ряду губернаторов — рядом места Эдуарда Росселя и Александра Мишарина. Говорят, экс-глава региона уже в ККТ «Космос». 

Евгений Куйвашев был губернатором Свердловской области более 12 лет. В марте 2025 года он досрочно сложил полномочия, а временно исполняющим обязанности стал Денис Паслер, который до этого занимал пост губернатора Оренбургской области.

На досрочных выборах, которые прошли в Свердловской области с 12 по 14 сентября, Паслер набрал 61,30% голосов. 15 сентября избирательная комиссия региона признала выборы состоявшимися. 

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
