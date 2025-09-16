Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков устроил проверку ОВД "Новолялинский" и поставил серьезную задачу его руководству. Подробности рабочего визита URA.RU рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.
Поводом для проверки стало подведение итогов оперативно-служебной деятельности за восемь месяцев. С ноября 2023 года ОВД возглавляет подполковник Дмитрий Любимов, в штатную структуру входят ОП-12 в Верхотурье и ОП-16 в поселке Лобва. Общий некомплект — 20,7%, сказал Горелых.
"В ведомственном рейтинге коллектив занимает 14 место в гарнизоне. Первым делом Александр Мешков проверил условия, в которых работает личный состав дежурной части, ИВС и других служб, проинспектировал материально-техническую составляющую. Сотрудникам ОВД удалось повысить раскрываемость преступлений на 11%", — заявил полковник.
Однако акцент на совещании был сделан на наиболее проблемных вопросах. Мешков потребовал объяснений с руководящего состава ОВД из-за роста количества преступлений (+5,5%; 325), в том числе тяжких и особо тяжких (+43%; 103) и против личности (+114%; 15).
"Не выявлялись притоны для потребления наркотиков. Из-за недостаточных профилактических мер подскочила кривая преступлений лицами, ранее уже совершавшими противоправные деяния (+12,0%; 214). Не стало безопаснее на дорогах", — отметил Горелых. Силовики избежали дисциплинарных взысканий. Но генерал Мешков предупредил руководителей ОВД об ответственности за просчеты и поставил сроки для устранения недочетов.
