Путин намекнул, каким будет новое правительство в 2024 году

Нацпроекты решили судьбу Мишустина и его кабинета

21 декабря 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин намекнул, каким видит и чего ждет от будущего правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства Михаил Мишустин имеет все шансы сохранить должность в 2024 году после президентских выборов. Такими выводами по итогам Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое президент РФ Владимир Путин провел 21 декабря, поделились с URA.RU эксперты. По их мнению, Путин ясно дал понять, что доволен работой правительства, в том числе результатами реализации нацпроектов. И уже сегодня он поставил перед кабмином новые, еще более амбициозные задачи. Итоговому в этом году заседанию президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам предшествовало открытие скоростной трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Казани. Проехать 810 км теперь можно всего за 6,5 часов вместо 12 часов. «Поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма… Так всегда бывает: дорога появляется — сразу жизнь бьет ключом», — отметил Путин. Скоростная трасса М-12 построена всего за 3 года. Сегодня Путин запустил по ней движение автотранспорта Фото: kremlin.ru / Максим Богодвид, РИА «Новости» Он подчеркнул, что «инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности в России еще никогда не реализовывались» в такие сроки — всего за 3 года. Путин поблагодарил дорожных строителей, а они в ответ заверили, что готовы к новому рывку. Это будет следующий этап — продление трассы до Екатеринбурга (его планируют завершить в 2024 году) и до Тюмени (открытие в 2025 году). Трасса М-12 станет частью евразийского маршрута «Россия». Почти сразу после запуска движения по М-12 Путин начал заседание Совета, который позволит оценить, как идет реализация нацпроектов, результаты которых «должны стать основой для долгосрочных планов». Действие нацпроектов, принятых в 2018-м завершается уже в 2024 году. «Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Нужно подготовить и своевременно запустить обновленные нацпроекты. Мы накопили такой потенциал, который позволяет нам выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны», — заявил Путин. Уровень бедности в России, заявил президент Путин, должен стремиться к нулю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Планы по развитию инфраструктуры, соцсферы, поддержке демографии, отметил Путин, «предельно реалистичны» и «опираются на экономические возможности страны и индустриальный рост». Экономика адаптировалась к новым условиям: обрабатывающая промышленность показала рост на 7,4%, инвестиции — на 10%. Эту динамику, обратился Путин к правительству, «нужно обязательно закрепить». По его словам, стремление к ликвидации бедности (в этом году этот показатель достигнет своего исторического минимума, правда, какого, пока не уточняется) должно быть обеспечено «экономикой квалифицированных кадров и высоких зарплат». «Нужно сводить эту цифру [уровень бедности] к минимальным значениям. К нулю надо стремиться», — потребовал президент. Развитие инфраструктуры городов идет ускоренными темпами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин остановился на нескольких приоритетных направлениях: что удалось достичь, что предстоит отразить в новых нацпроектах-2036 в сфере финансов, демографии, инвестиций, инфраструктуры, развития городов и т. д. Но «приоритетом на поколения вперед», по мнению президента, остается «сбережение народа». Эта тема должна стать «сквозной во всех будущих планах и программах», сказал он. В России, признался президент, остается «много проблем, над которыми нужно работать». «Но в целом ситуация удовлетворительная. Мы добились целевых показателей практически по всем направлениям, которые назвали наиболее важными с точки обеспечения развития страны и обеспечения благосостояния людей. Чем больше мы делаем, тем больше горизонтов открывается. Люди ждут от нас результата не на бумаге, а такого, который они ежедневно ощущали бы в своей жизни. Темпы, набранные правительством, говорят о том, что мы в состоянии решать эти задачи. Хочу поблагодарить и выразить надежду на то, что мы и дальше будем работать в таком же темпе», — отметил Путин. Владимир Путин по телефону поговорил с Ксюшей Мазневой: ее желание побыть ведущей новостей на федеральном канале президент сегодня исполнил Фото: kremlin.ru После доклада первого вице-премьера Андрея Белоусова президенту пришлось ненадолго прервать отчеты правительства. Он вышел, чтобы созвониться с семиклассницей из Петербурга Ксенией Мазневой, которая попробовала себя в роли ведущей новостей на федеральном телеканале (о своей мечте Ксюша написала в открытке, которую Путин снял с «Елки желаний»). «Я должен отлучиться на несколько минут и проверить, как идут дела. А вы успеете или ручки помыть или выпить чашечку кофе», — сказал Путин кабмину, объявляя перерыв. Указ об основных национальных целях Путин подписал в день своей инаугурации — 7 мая 2018 года, а в декабре были утверждены 12 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (тоже имеет статус нацпроекта). В 2021 году в России появился новый нацпроект, направленный на развитие туристической сферы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первые изменения в этот список были внесены в 2020 году с подачи правительства, которое в январе того же года возглавил Михаил Мишустин. Нацпроект «Наука» был переименован в «Наука и университеты» (для развития научных исследований и разработок и создания эффективной системы высшего образования). Из названия нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» исключена вторая часть, но вопросы занятости остаются в числе приоритетов. В 2021 году появился новый проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а в 2023-м по поручению президента кабмин начал разработку нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» и «Экономика данных». Свое совещание с кабмином по итогам реализации нацпроектов за 5 лет Мишустин провел 5 декабря. А сегодня на совете, по мнению экспертов, Путин продемонстрировал, что премьер имеет устойчивые позиции во главе правительства. Напомним, в ноябре в политтусовке поползли слухи о том, что после президентских выборов Мишустин покинет пост премьера. Ему даже прочили место главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Появился и список преемников: вице-премьер Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров и другие. Премьер-министр Михаил Мишустин пользуется популярностью среди населения страны и авторитетом среди политической элиты и бизнеса, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отставку Мишустину прогнозировали еще в 2021 году, когда страна продолжала жить в условиях пандемии коронавируса. Но и последние исследования ВЦИОМ свидетельствует о том, что глава кабмина имеет хорошие позиции — он второй по популярности политик в стране после Путина. Президента таковым считают 55%, Мишустина — 21% опрошенных. По уровню доверия картина такая же: Путину доверяют 79,3% респондентов, Мишустину — 62,3%. Это говорит в пользу сохранения Мишустина в должности председателя правительства, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. И сегодня на Совете по нацпроектам Путин «фактически поставил свою оценку работе правительства». «Поэтому после выборов, скорее всего, небольшая ротация внутри кабинета министров произойдет. Но глава правительства сохранит свое место», — комментирует Орлов. Похожей позиции придерживается и исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин: Путин уверен в премьере. «Работа Мишустина на протяжении всего срока была сопряжена с постоянными вызовами. И правительство достойно с ними справляется. Поэтому сомнений в позициях Мишустина ни в контексте заседания Совета по нацпроектам, ни в контексте общей ситуации нет», — полагает политолог. Статья по теме Зачем Мишустин второй раз в 2023 году прилетел в Пекин Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко обратил внимание, что несмотря на высокую оценку президентом работы кабинета Мишустина по реализации нацпроектов, спешить с выводами не стоит. Многое зависит от ситуации, которая сложится на момент принятия решений. «Да, есть [по итогам совета] высокая оценка работы правительства со стороны президента. Мишустин работает хорошо, он популярен в стране и за рубежом, особенно в Китае. Но помимо собственной эффективности, могут быть и другие критерии принятия кадровых решений», — полагает Минченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава правительства Михаил Мишустин имеет все шансы сохранить должность в 2024 году после президентских выборов. Такими выводами по итогам Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое президент РФ Владимир Путин провел 21 декабря, поделились с URA.RU эксперты. По их мнению, Путин ясно дал понять, что доволен работой правительства, в том числе результатами реализации нацпроектов. И уже сегодня он поставил перед кабмином новые, еще более амбициозные задачи. Итоговому в этом году заседанию президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам предшествовало открытие скоростной трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Казани. Проехать 810 км теперь можно всего за 6,5 часов вместо 12 часов. «Поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма… Так всегда бывает: дорога появляется — сразу жизнь бьет ключом», — отметил Путин. Он подчеркнул, что «инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности в России еще никогда не реализовывались» в такие сроки — всего за 3 года. Путин поблагодарил дорожных строителей, а они в ответ заверили, что готовы к новому рывку. Это будет следующий этап — продление трассы до Екатеринбурга (его планируют завершить в 2024 году) и до Тюмени (открытие в 2025 году). Трасса М-12 станет частью евразийского маршрута «Россия». Почти сразу после запуска движения по М-12 Путин начал заседание Совета, который позволит оценить, как идет реализация нацпроектов, результаты которых «должны стать основой для долгосрочных планов». Действие нацпроектов, принятых в 2018-м завершается уже в 2024 году. Планы по развитию инфраструктуры, соцсферы, поддержке демографии, отметил Путин, «предельно реалистичны» и «опираются на экономические возможности страны и индустриальный рост». Экономика адаптировалась к новым условиям: обрабатывающая промышленность показала рост на 7,4%, инвестиции — на 10%. Эту динамику, обратился Путин к правительству, «нужно обязательно закрепить». По его словам, стремление к ликвидации бедности (в этом году этот показатель достигнет своего исторического минимума, правда, какого, пока не уточняется) должно быть обеспечено «экономикой квалифицированных кадров и высоких зарплат». «Нужно сводить эту цифру [уровень бедности] к минимальным значениям. К нулю надо стремиться», — потребовал президент. Путин остановился на нескольких приоритетных направлениях: что удалось достичь, что предстоит отразить в новых нацпроектах-2036 в сфере финансов, демографии, инвестиций, инфраструктуры, развития городов и т. д. Но «приоритетом на поколения вперед», по мнению президента, остается «сбережение народа». Эта тема должна стать «сквозной во всех будущих планах и программах», сказал он. В России, признался президент, остается «много проблем, над которыми нужно работать». «Но в целом ситуация удовлетворительная. Мы добились целевых показателей практически по всем направлениям, которые назвали наиболее важными с точки обеспечения развития страны и обеспечения благосостояния людей. Чем больше мы делаем, тем больше горизонтов открывается. После доклада первого вице-премьера Андрея Белоусова президенту пришлось ненадолго прервать отчеты правительства. Он вышел, чтобы созвониться с семиклассницей из Петербурга Ксенией Мазневой, которая попробовала себя в роли ведущей новостей на федеральном телеканале (о своей мечте Ксюша написала в открытке, которую Путин снял с «Елки желаний»). «Я должен отлучиться на несколько минут и проверить, как идут дела. А вы успеете или ручки помыть или выпить чашечку кофе», — сказал Путин кабмину, объявляя перерыв. Указ об основных национальных целях Путин подписал в день своей инаугурации — 7 мая 2018 года, а в декабре были утверждены 12 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (тоже имеет статус нацпроекта). Первые изменения в этот список были внесены в 2020 году с подачи правительства, которое в январе того же года возглавил Михаил Мишустин. Нацпроект «Наука» был переименован в «Наука и университеты» (для развития научных исследований и разработок и создания эффективной системы высшего образования). Из названия нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» исключена вторая часть, но вопросы занятости остаются в числе приоритетов. В 2021 году появился новый проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а в 2023-м по поручению президента кабмин начал разработку нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» и «Экономика данных». Свое совещание с кабмином по итогам реализации нацпроектов за 5 лет Мишустин провел 5 декабря. А сегодня на совете, по мнению экспертов, Путин продемонстрировал, что премьер имеет устойчивые позиции во главе правительства. Напомним, в ноябре в политтусовке поползли слухи о том, что после президентских выборов Мишустин покинет пост премьера. Ему даже прочили место главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Появился и список преемников: вице-премьер Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров и другие. Отставку Мишустину прогнозировали еще в 2021 году, когда страна продолжала жить в условиях пандемии коронавируса. Но и последние исследования ВЦИОМ свидетельствует о том, что глава кабмина имеет хорошие позиции — он второй по популярности политик в стране после Путина. Президента таковым считают 55%, Мишустина — 21% опрошенных. По уровню доверия картина такая же: Путину доверяют 79,3% респондентов, Мишустину — 62,3%. Это говорит в пользу сохранения Мишустина в должности председателя правительства, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. И сегодня на Совете по нацпроектам Путин «фактически поставил свою оценку работе правительства». Похожей позиции придерживается и исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин: Путин уверен в премьере. «Работа Мишустина на протяжении всего срока была сопряжена с постоянными вызовами. И правительство достойно с ними справляется. Поэтому сомнений в позициях Мишустина ни в контексте заседания Совета по нацпроектам, ни в контексте общей ситуации нет», — полагает политолог. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко обратил внимание, что несмотря на высокую оценку президентом работы кабинета Мишустина по реализации нацпроектов, спешить с выводами не стоит. Многое зависит от ситуации, которая сложится на момент принятия решений. «Да, есть [по итогам совета] высокая оценка работы правительства со стороны президента. Мишустин работает хорошо, он популярен в стране и за рубежом, особенно в Китае. Но помимо собственной эффективности, могут быть и другие критерии принятия кадровых решений», — полагает Минченко.