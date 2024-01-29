В Сети завирусилось видео с мальчиком-героем «из Екатеринбурга»

Российские пользователи вычислили, что история со спасением старушки произошла в Киеве

30 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Россияне сошлись во мнении: откуда бы ни был ребенок с видео — он молодец (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Интернете набирает популярность видео, на котором мальчик с собакой помогает старушке в инвалидном кресле, застрявшей перед приближающимся трамваем, преодолеть пути. С неизвестной подачи многие СМИ, а вслед за ними и медийные персоны, приписали героический поступок ребенку из Екатеринбурга. URA.RU попыталось выяснить, где может жить неравнодушный школьник, завоевавший сердца россиян. Предположительно, изначально мальчика назвали екатеринбуржцем с легкой руки telegram-канала «Лучше и не скажешь», который в конце декабря выложил трогательные кадры. «Мальчик с собакой помогли застрявшей на рельсах бабушке-инвалиду в Екатеринбурге. Сам парнишка в одиночку не справлялся, поэтому он привязал собаку поводком к коляске, и та по команде начала протаскивать пенсионерку вперед. Возможно, их добрый поступок спас ей жизнь. Два самых хороших мальчика!» — гласил пост. Маргарита Симоньян призвала откликнуться родителям мальчика-героя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Видео мгновенно стало вирусным и было опубликовано в сотнях пабликов, каналов, о мальчике писали в новостях, историю о «екатеринбуржце» пересказывали на своих страницах в соцсетях известные персоны. «Сегодня в моем рейтинге прекрасных мужчин — школьник из Екатеринбурга, который вместе со своей собакой спас пенсионерку в инвалидном кресле. Сейчас добровольцы-спасатели Екатеринбурга ищут маленького героя, чтобы вручить ему ценный приз. Родители, откликнитесь, пожалуйста. Напишите мне в комментарии», — бросила клич главред Russia Today Маргарита Симоньян. Однако многие пользователи — в том числе сами екатеринбуржцы — усомнились в том, что эпизод со спасением старушки-инвалида случился в столице Среднего Урала. Они аргументировали, что номера на екатеринбургских трамваях трехзначные, а не из четырех цифр, как на трамвае из ролика. В Екатеринбурге номера маршрутов обозначены на белом фоне, а на видео — на черном. Третьим аргументом назвали то, на Урале вокруг знаков «Пешеходный переход» желтая рамка, а не белая — как на видео. «Эти кадры могли принять за Екатеринбург, потому что в конце появляется наша „Татра“ (трамвай чешского производства, которых много курсирует по Екатеринбургу — прим.ред.). Но номер и в самом деле 4-значный, это не наш подвижной состав», — заявил корреспонденту водитель трамвая из Екатеринбурга. Жители Екатеринбурга писали в комментариях, что у них трамваи другие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторые пользователи заявили, что паренек спасал старушку в Краснодаре, но другие это опровергли, заявив, что на юге России в декабре такого снега не было. Другие знатоки сошлись во мнении, что история случилось в Киеве. Главным доводом в эту пользу комментаторы назвали забор с изображением киевского герба, на фоне которого мальчишка толкает инвалидную коляску. Согласно открытой информации, такое ограждение действительно есть в украинской столице на остановке общественного транспорта в районе станции метро Левобережная. На заборчике заметен Архангел Михаил с огненным мечом и щитом — действующий геральдический символ Киева. Это подтверждают фото на страничке в Википедии «Герб Киева на дорожном ограждении» и видео в YouTube под названиями «Киев. Трамвай 8, весь маршрут, вид спереди» и «Кривые руки vs реконструкция Левобережной». Как бы то ни было, пользователи единодушно сошлись во мнении, что откуда бы ни был мальчик, он герой и достоин награды. «Герой. Побольше бы таких. Родителям низкий поклон за такое воспитание. Но это не в Екатеринбурге вроде. Хоть это и неважно», — написал комментатор под ником Аканде Огундиму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Интернете набирает популярность видео, на котором мальчик с собакой помогает старушке в инвалидном кресле, застрявшей перед приближающимся трамваем, преодолеть пути. С неизвестной подачи многие СМИ, а вслед за ними и медийные персоны, приписали героический поступок ребенку из Екатеринбурга. URA.RU попыталось выяснить, где может жить неравнодушный школьник, завоевавший сердца россиян. Предположительно, изначально мальчика назвали екатеринбуржцем с легкой руки telegram-канала «Лучше и не скажешь», который в конце декабря выложил трогательные кадры. «Мальчик с собакой помогли застрявшей на рельсах бабушке-инвалиду в Екатеринбурге. Сам парнишка в одиночку не справлялся, поэтому он привязал собаку поводком к коляске, и та по команде начала протаскивать пенсионерку вперед. Возможно, их добрый поступок спас ей жизнь. Два самых хороших мальчика!» — гласил пост. Видео мгновенно стало вирусным и было опубликовано в сотнях пабликов, каналов, о мальчике писали в новостях, историю о «екатеринбуржце» пересказывали на своих страницах в соцсетях известные персоны. «Сегодня в моем рейтинге прекрасных мужчин — школьник из Екатеринбурга, который вместе со своей собакой спас пенсионерку в инвалидном кресле. Сейчас добровольцы-спасатели Екатеринбурга ищут маленького героя, чтобы вручить ему ценный приз. Родители, откликнитесь, пожалуйста. Напишите мне в комментарии», — бросила клич главред Russia Today Маргарита Симоньян. Однако многие пользователи — в том числе сами екатеринбуржцы — усомнились в том, что эпизод со спасением старушки-инвалида случился в столице Среднего Урала. Они аргументировали, что номера на екатеринбургских трамваях трехзначные, а не из четырех цифр, как на трамвае из ролика. В Екатеринбурге номера маршрутов обозначены на белом фоне, а на видео — на черном. Третьим аргументом назвали то, на Урале вокруг знаков «Пешеходный переход» желтая рамка, а не белая — как на видео. «Эти кадры могли принять за Екатеринбург, потому что в конце появляется наша „Татра“ (трамвай чешского производства, которых много курсирует по Екатеринбургу — прим.ред.). Но номер и в самом деле 4-значный, это не наш подвижной состав», — заявил корреспонденту водитель трамвая из Екатеринбурга. Некоторые пользователи заявили, что паренек спасал старушку в Краснодаре, но другие это опровергли, заявив, что на юге России в декабре такого снега не было. Другие знатоки сошлись во мнении, что история случилось в Киеве. Главным доводом в эту пользу комментаторы назвали забор с изображением киевского герба, на фоне которого мальчишка толкает инвалидную коляску. Согласно открытой информации, такое ограждение действительно есть в украинской столице на остановке общественного транспорта в районе станции метро Левобережная. На заборчике заметен Архангел Михаил с огненным мечом и щитом — действующий геральдический символ Киева. Это подтверждают фото на страничке в Википедии «Герб Киева на дорожном ограждении» и видео в YouTube под названиями «Киев. Трамвай 8, весь маршрут, вид спереди» и «Кривые руки vs реконструкция Левобережной». Как бы то ни было, пользователи единодушно сошлись во мнении, что откуда бы ни был мальчик, он герой и достоин награды. «Герой. Побольше бы таких. Родителям низкий поклон за такое воспитание. Но это не в Екатеринбурге вроде. Хоть это и неважно», — написал комментатор под ником Аканде Огундиму.