Итальянцы выбрали Екатеринбург для семьи и бизнеса

Шесть причин, по мнению иностранцев, любить и жить в России

29 июня 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Итальянцев прельщают свобода, красота и душевность россиян Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пока западная пропаганда пугает жителей Европы рассказами о коварстве русских, часть этих самых европейцев — а именно, граждане Италии — устремились к российским берегам. Некоторые выбрали Екатеринбург — город, так мало похожий на их далекую родину. Корреспондент URA.RU встретился с шестью итальянцами и узнал, почему они однажды предпочли для жизни Россию и променяли солнечное Средиземноморье на суровый Урал. Любовь и бизнес Массимилиано Меллони привел в Екатеринбург бизнес. Он живет тут уже 15 лет, его небольшая компания изготавливает штампы и пресс-формы для производства керамической плитки. Массимилиано уверяет, что в России свое дело вести намного проще и выгоднее, чем в Италии. Многие итальянцы нашли в России свою любовь и пустили корни Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Здесь меньше налоги и все не так сложно, как в Италии, меньше бюрократии. Когда люди узнают, что я живу в России, они поражаются: „Ты в России, о! Как там?“ „Все нормально, бизнес растет, экономика развивается“, — отвечаю я. В Италии зарплата за последние 12 лет увеличилась на три процента, а я только что своим сотрудникам поднял зарплату на 20 процентов», — говорит Меллони. Он женат на екатеринбурженке, в семье растет дочь. Мужчина заявил, что никогда не вернется в Италию. Его итальянские родственники уже не раз побывали в России и не беспокоятся за Массимилиано: они видят и знают, что он и его семья в безопасности. «Кто в Италии против России? Только тот человек, который смотрит телевизор и итальянские медиа. Они думают, что здесь большая диктатура, ничего нельзя делать, все живут плохо. Но здесь все хорошо, люди живут нормально, они свободны!» — восклицает иностранец. Умберто внедряет на Урале итальянские традиции сыроварения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Его соотечественника, Умберто Дзицца, тоже на Урал привел бизнес. Умберто — известный на родине сыровар и технолог. В Екатеринбурге он работает по приглашению предпринимателя Анатолия Павлова и уже год как занимается производством пармезана — подобной площадки нет в России. В отличие от Меллони Дзицца живет на две страны: в Италии у него осталась семья. «Я очень хорошо себя чувствую в России, здесь очень гостеприимный народ. Даже если люди не говорят по-итальянски, всегда хотят мне помочь. Когда я говорю своим соотечественникам, что работаю в России, мне отвечают: Мы ничего не имеем против русских, русские — наши друзья, и просят передать это россиянам. Правительство и министры идут в одном направлении, а 80% итальянцев — совершенно в другом», — говорит Дзицца. Душа Лука восхищается Тобольском, который, по его словам, быстро развивается Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лука Синьорини приехал в Екатеринбург учиться в консерватории по классу аккордеона, но не закончил вуз: было слишком дорого. Зато он встретил на Урале свою любовь, которая стала его женой, сейчас они живут в Тобольске (Тюменская область). Чтобы прокормить молодую семью, музыкант купил кофемашину и начал продавать на фестивалях кофе. Постепенно его маленький бизнес окреп, и месяц назад Синьорини открыл уютный итальянский кафетерий. «Я из города Комо [на границе с Швейцарией]. Там очень красивая природа и архитектура, но в России жить проще и интересней. Я чувствую себя свободней, и не только в плане бизнеса. Может быть, это русская душа… Не могу объяснить, мне трудно подобрать слова», — Лука волнуется и сбивается. Вероятно, то, что он чувствует, называется просто: любовь к России. Природа Влюблен в Россию и Марчелло Зорзи — натуралист. Он приехал сюда четыре года назад, женился на екатеринбурженке, недавно в семье родился сын. Зорзи трудился в структуре Всемирного фонда природы* (WWF), его специализацией была защита дальневосточного леопарда. Однако в 2023 году WWF был объявлен Минюстом РФ иностранным агентом, а российской Генпрокуратурой — нежелательной организацией. Сейчас Марчелло безработный. Марчелло защищал в России дальневосточного леопарда Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мне нравятся все экосистемы России — лес, тайга, тундра, для меня это как аттракционы. Они имеют такое же большое значение, как леса Амазонки, и принадлежит не только России, но и всему миру. Для меня было честью работать в защиту этих мест», — говорит ученый. Он ратует за развитие экотуризма в России в целом и в Свердловской области в частности. Марчелло считает, что многие европейцы были бы счастливы посетить Урал. «Когда мы устанавливали фотоловушки на границе Казахстана и Китая, я видел надписи туристов, среди них было много европейских имен. Меня это очень удивило, потому что до того места надо ехать 8 часов на машине и еще 6 часов на лошадях. Экотуризм — такой же важный сектор развития в России как газ», — уверен натуралист. Искусство Алессандро влюблен в русскую культуру Фото: Размик Закарян © URA.RU Алессандро Каггеджи итальянец наполовину. Его папа родом из Катании (Сицилия), а мама — англичанка, он родился в Манчестере. Сейчас парень живет в Екатеринбурге и является солистом Театра оперы и балета. В Россию он приехал учиться целенаправленно, потому что здесь лучшая в мире балетная школа. «Я закончил Московскую государственную академию хореографии. Сначала думал — смогу танцевать в любом театре мира, потому что диплом этой академии знают в каждой стране. Но на выпускном курсе понял, что люблю Россию и хочу остаться здесь. Пока я танцую, пока я в балете, жизнь моя связана с Россией. Мне здесь хорошо, я востребован», — говорит Алессандро. На Урале он не один, а со своей девушкой-японкой, она тоже служит в театре. После начала СВО, вспоминает Каггеджи, многие иностранцы из сферы искусства стали покидать Россию. «Мы задали себе вопрос: будем ли мы жалеть, если уедем? Поняли, что да, и остались. И слава Богу, это было самое лучшее наше решение», — рассказывает хореограф. Итальянца удивило, что во многих российских городах есть свои театры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Он сожалеет, что людям на Западе знакомы лишь стереотипы России: Большой и Мариинский театры, Пушкин, Чехов, Достоевский и мало что еще. «Но в России столько писателей, театров, видов искусства! Я не видел ничего подобного ни в одной стране мира. В Америке в каждом штате есть театр, но это не государственные театры, а частные. А в России в каждом городе есть государственный театр. Для меня это о многом говорит», — отметил Каггеджи. Комфорт Шестой участник беседы пожелал не называть свое имя. Он гражданин Италии, жил в разных странах мира, но выбрал Россию. Он считает себя почти русским и гордится этим. «Я люблю Россию, у меня русская жена. Это моя вторая родина, мне тут комфортно. Ведь что такое комфорт? Это ощущение заботы, то, как государство старается помочь в решении бытовых моментов. Люди сравнивают, как решаются текущие вопросы, и понимают, где лучше», — объясняет собеседник. В Италии остро стоит вопрос о безработице (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По его словам, на сегодняшний день в Италии самая большая социальная проблема — высокий уровень безработицы. Это заставляет некоторых итальянцев уезжать из страны в поисках лучшей жизни, в том числе и в Россию. Здесь иностранцы чувствуют себя свободнее в реализации планов и видят перспективы. Ему известны соотечественники, которые в данный момент хотели бы переехать в РФ. «После начала СВО и конфронтации России с Западом возникли идеологические и пропагандистские моменты, которые призывают принимать позицию. Как будто надо принять позицию к украинскому кризису — поддерживаем или не поддерживаем. Но мы, жители юга и Европы, не имеем никакого отношения к украино-российскому кризису и не должны принимать позицию. Этот вопрос должны решать два народа и два государства», — считает итальянец. Простые итальянцы хотят дружить с Россией Фото: Александр Мамаев © URA.RU Он уверен, что растущее напряжение в мире не должно распространяться на простых людей. «Мы хотим продолжать дружить и работать, а глобальные вопросы пусть решаются на другом уровне. Итальянцы в период кризиса не покидали Россию, как представители других западных сообществ — несмотря на призывы. Мы сказали — почему же мы должны это сделать? Мы хотим остаться здесь жить и работать», — подчеркнул собеседник. Всемирный фонд природы WWF признан иноагентом на территории РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока западная пропаганда пугает жителей Европы рассказами о коварстве русских, часть этих самых европейцев — а именно, граждане Италии — устремились к российским берегам. Некоторые выбрали Екатеринбург — город, так мало похожий на их далекую родину. Корреспондент URA.RU встретился с шестью итальянцами и узнал, почему они однажды предпочли для жизни Россию и променяли солнечное Средиземноморье на суровый Урал. Массимилиано Меллони привел в Екатеринбург бизнес. Он живет тут уже 15 лет, его небольшая компания изготавливает штампы и пресс-формы для производства керамической плитки. Массимилиано уверяет, что в России свое дело вести намного проще и выгоднее, чем в Италии. «Здесь меньше налоги и все не так сложно, как в Италии, меньше бюрократии. Когда люди узнают, что я живу в России, они поражаются: „Ты в России, о! Как там?“ „Все нормально, бизнес растет, экономика развивается“, — отвечаю я. В Италии зарплата за последние 12 лет увеличилась на три процента, а я только что своим сотрудникам поднял зарплату на 20 процентов», — говорит Меллони. Он женат на екатеринбурженке, в семье растет дочь. Мужчина заявил, что никогда не вернется в Италию. Его итальянские родственники уже не раз побывали в России и не беспокоятся за Массимилиано: они видят и знают, что он и его семья в безопасности. «Кто в Италии против России? Только тот человек, который смотрит телевизор и итальянские медиа. Его соотечественника, Умберто Дзицца, тоже на Урал привел бизнес. Умберто — известный на родине сыровар и технолог. В Екатеринбурге он работает по приглашению предпринимателя Анатолия Павлова и уже год как занимается производством пармезана — подобной площадки нет в России. В отличие от Меллони Дзицца живет на две страны: в Италии у него осталась семья. «Я очень хорошо себя чувствую в России, здесь очень гостеприимный народ. Даже если люди не говорят по-итальянски, всегда хотят мне помочь. Когда я говорю своим соотечественникам, что работаю в России, мне отвечают: Лука Синьорини приехал в Екатеринбург учиться в консерватории по классу аккордеона, но не закончил вуз: было слишком дорого. Зато он встретил на Урале свою любовь, которая стала его женой, сейчас они живут в Тобольске (Тюменская область). Чтобы прокормить молодую семью, музыкант купил кофемашину и начал продавать на фестивалях кофе. Постепенно его маленький бизнес окреп, и месяц назад Синьорини открыл уютный итальянский кафетерий. «Я из города Комо [на границе с Швейцарией]. Там очень красивая природа и архитектура, но в России жить проще и интересней. Я чувствую себя свободней, и не только в плане бизнеса. Влюблен в Россию и Марчелло Зорзи — натуралист. Он приехал сюда четыре года назад, женился на екатеринбурженке, недавно в семье родился сын. Зорзи трудился в структуре Всемирного фонда природы* (WWF), его специализацией была защита дальневосточного леопарда. Однако в 2023 году WWF был объявлен Минюстом РФ иностранным агентом, а российской Генпрокуратурой — нежелательной организацией. Сейчас Марчелло безработный. «Мне нравятся все экосистемы России — лес, тайга, тундра, для меня это как аттракционы. Они имеют такое же большое значение, как леса Амазонки, и принадлежит не только России, но и всему миру. Для меня было честью работать в защиту этих мест», — говорит ученый. Он ратует за развитие экотуризма в России в целом и в Свердловской области в частности. Марчелло считает, что многие европейцы были бы счастливы посетить Урал. Алессандро Каггеджи итальянец наполовину. Его папа родом из Катании (Сицилия), а мама — англичанка, он родился в Манчестере. Сейчас парень живет в Екатеринбурге и является солистом Театра оперы и балета. В Россию он приехал учиться целенаправленно, потому что здесь лучшая в мире балетная школа. «Я закончил Московскую государственную академию хореографии. Сначала думал — смогу танцевать в любом театре мира, потому что диплом этой академии знают в каждой стране. На Урале он не один, а со своей девушкой-японкой, она тоже служит в театре. После начала СВО, вспоминает Каггеджи, многие иностранцы из сферы искусства стали покидать Россию. «Мы задали себе вопрос: будем ли мы жалеть, если уедем? Поняли, что да, и остались. И слава Богу, это было самое лучшее наше решение», — рассказывает хореограф. Он сожалеет, что людям на Западе знакомы лишь стереотипы России: Большой и Мариинский театры, Пушкин, Чехов, Достоевский и мало что еще. «Но в России столько писателей, театров, видов искусства! Я не видел ничего подобного ни в одной стране мира. В Америке в каждом штате есть театр, но это не государственные театры, а частные. А в России в каждом городе есть государственный театр. Для меня это о многом говорит», — отметил Каггеджи. Шестой участник беседы пожелал не называть свое имя. Он гражданин Италии, жил в разных странах мира, но выбрал Россию. Он считает себя почти русским и гордится этим. По его словам, на сегодняшний день в Италии самая большая социальная проблема — высокий уровень безработицы. Это заставляет некоторых итальянцев уезжать из страны в поисках лучшей жизни, в том числе и в Россию. Здесь иностранцы чувствуют себя свободнее в реализации планов и видят перспективы. Ему известны соотечественники, которые в данный момент хотели бы переехать в РФ. «После начала СВО и конфронтации России с Западом возникли идеологические и пропагандистские моменты, которые призывают принимать позицию. Как будто надо принять позицию к украинскому кризису — поддерживаем или не поддерживаем. Он уверен, что растущее напряжение в мире не должно распространяться на простых людей. «Мы хотим продолжать дружить и работать, а глобальные вопросы пусть решаются на другом уровне. Итальянцы в период кризиса не покидали Россию, как представители других западных сообществ — несмотря на призывы. Мы сказали — почему же мы должны это сделать? Мы хотим остаться здесь жить и работать», — подчеркнул собеседник. Всемирный фонд природы WWF признан иноагентом на территории РФ.