Попавшего под BMW школьника хотят спасти от инвалидности на Урале

Но реабилитация под угрозой срыва. Как помочь Коле Макарову — в материале URA.RU

22 сентября 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Парень попал в ДТП в центре Пензы Фото: Юлия Макарова Уральские врачи готовы взяться за спасение 16-летнего Николая Макарова из Пензы, который попал в страшную аварию и теперь находится в инвалидном кресле. Но реабилитация под угрозой срыва — семья не в состоянии оплатить ее без поддержки со стороны, рассказала URA.RU мама подростка Юлия. С ранних лет Николай отличался высокой целеустремленностью и любознательностью. «Он всегда проявлял сильный интерес к иностранным языкам, в совершенстве освоил английский, учил французский и китайский языки. Также увлекался шахматами и айкидо. Коля учился игре на барабанах и даже организовал с друзьями собственную рок-группу. С сыном у меня никогда не было проблем, он всегда был моей гордостью», — говорит Юлия. Коля пробыл в коме несколько недель Фото: Юлия Макарова Трагедия случилась 30 июля 2020 года. Коля катался на велосипеде в центре Пензы, когда неожиданно его колесо зацепилось за старый бордюрный камень. Парень вылетел с велосипеда на проезжую часть и ударился головой о капот проезжавшего мимо автомобиля BMW. «Я немедленно поехала в больницу, — вспоминает Юлия. — Честно говоря, я думала, что, может быть, он сломал ногу или руку, но даже в мыслях не допускала, что мой ребенок будет бороться за жизнь. И именно в тот момент, когда я забежала в приемное отделение, по коридору больницы везли Колю. Голова была забинтована полностью. Он не двигался. Врачи сообщили, что состояние Коли очень тяжелое и они не могут дать гарантий, что он выживет». Коля провел почти полтора месяца в коме, прогнозы медиков были неутешительны: в лучшем случае инвалидность. «Мне было жутко от мысли, что мой сын, который еще недавно был полон жизни, в один момент перестал самостоятельно дышать (его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких)». Юлия искала лучшие реабилитационные центры по всей стране. «Наш первый успех был, когда через месяц после аварии Коля открыл глаза. Он стал отвечать на мои вопросы морганием. А это значит, что, вопреки утверждениям врачей, у него присутствует сознание. Это укрепило мою надежду. А спустя пять месяцев после травмы я настояла, чтобы врачи сняли Коле трахеостому — трубку, через которую он дышал. Я верила, что сын справится и будет дышать сам. И у него получилось!» Особое предпочтение парень отдавал айкидо Фото: Юлия Макарова Спустя некоторое время юноша научился самостоятельно есть, и ему убрали питательную трубку в животе. «Затем процесс восстановления чуть замедлился. Однако вскоре у Коли появился голос и начались первые самостоятельные движения — сначала левой рукой, затем ногой. Сейчас сынок очень старается научиться ходить. В домашних условиях делать это крайне тяжело. Еще мы прилагаем огромные усилия, чтобы вернуть речь. Коля стремится произносить отдельные слова, а иногда даже предложения». Для продолжения прогресса Коле Макарову необходима повторная реабилитация. Его состояние требует вмешательства логопедов и нейропсихологов. «Я случайно узнала о клинике „Реабилитация доктора Волковой“ в Екатеринбурге, специализирующейся на подобных случаях, — описывает Юлия. — Проконсультировалась с врачами мне предложили план реабилитации, который, по мнению специалистов, должен быть эффективным». Стоимость курса оказалась слишком высокой — 577 тысяч рублей. «Таких денег у нашей семьи нет». Николаю требуется дорогостоящая реабилитация Фото: Юлия Макарова Невролог Ирина Волкова подчеркивает, что основные цели лечения сейчас — обезболивание, вертикализация, повышение мобильности, улучшение способности к самообслуживанию, улучшение эмоционального состояния, а также профилактика пролежней и тромбоза. «Пациенту нужно максимально адаптироваться для того, чтобы в будущем он смог продолжить образование и найти работу», — отмечает она. «Коля стремится жить полноценной жизнью. Каждая молитва, каждое доброе слово и каждая копейка помогут ему вернуться к нормальной жизни. Прошу вас, помогите Коле пройти курс реабилитации», — призывает мама молодого человека. Помочь Николаю Макарову можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму на данный счет: 2200 1507 5235 9817, АО АЛЬФА-БАНК. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Николае. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральские врачи готовы взяться за спасение 16-летнего Николая Макарова из Пензы, который попал в страшную аварию и теперь находится в инвалидном кресле. Но реабилитация под угрозой срыва — семья не в состоянии оплатить ее без поддержки со стороны, рассказала URA.RU мама подростка Юлия. С ранних лет Николай отличался высокой целеустремленностью и любознательностью. «Он всегда проявлял сильный интерес к иностранным языкам, в совершенстве освоил английский, учил французский и китайский языки. Также увлекался шахматами и айкидо. Коля учился игре на барабанах и даже организовал с друзьями собственную рок-группу. С сыном у меня никогда не было проблем, он всегда был моей гордостью», — говорит Юлия. Трагедия случилась 30 июля 2020 года. Коля катался на велосипеде в центре Пензы, когда неожиданно его колесо зацепилось за старый бордюрный камень. Парень вылетел с велосипеда на проезжую часть и ударился головой о капот проезжавшего мимо автомобиля BMW. «Я немедленно поехала в больницу, — вспоминает Юлия. — Честно говоря, я думала, что, может быть, он сломал ногу или руку, но даже в мыслях не допускала, что мой ребенок будет бороться за жизнь. И именно в тот момент, когда я забежала в приемное отделение, по коридору больницы везли Колю. Голова была забинтована полностью. Он не двигался. Врачи сообщили, что состояние Коли очень тяжелое и они не могут дать гарантий, что он выживет». Коля провел почти полтора месяца в коме, прогнозы медиков были неутешительны: в лучшем случае инвалидность. «Мне было жутко от мысли, что мой сын, который еще недавно был полон жизни, в один момент перестал самостоятельно дышать (его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких)». Юлия искала лучшие реабилитационные центры по всей стране. «Наш первый успех был, когда через месяц после аварии Коля открыл глаза. Он стал отвечать на мои вопросы морганием. А это значит, что, вопреки утверждениям врачей, у него присутствует сознание. Это укрепило мою надежду. А спустя пять месяцев после травмы я настояла, чтобы врачи сняли Коле трахеостому — трубку, через которую он дышал. Я верила, что сын справится и будет дышать сам. И у него получилось!» Спустя некоторое время юноша научился самостоятельно есть, и ему убрали питательную трубку в животе. «Затем процесс восстановления чуть замедлился. Однако вскоре у Коли появился голос и начались первые самостоятельные движения — сначала левой рукой, затем ногой. Сейчас сынок очень старается научиться ходить. В домашних условиях делать это крайне тяжело. Еще мы прилагаем огромные усилия, чтобы вернуть речь. Коля стремится произносить отдельные слова, а иногда даже предложения». Для продолжения прогресса Коле Макарову необходима повторная реабилитация. Его состояние требует вмешательства логопедов и нейропсихологов. «Я случайно узнала о клинике „Реабилитация доктора Волковой“ в Екатеринбурге, специализирующейся на подобных случаях, — описывает Юлия. — Проконсультировалась с врачами мне предложили план реабилитации, который, по мнению специалистов, должен быть эффективным». Стоимость курса оказалась слишком высокой — 577 тысяч рублей. «Таких денег у нашей семьи нет». Невролог Ирина Волкова подчеркивает, что основные цели лечения сейчас — обезболивание, вертикализация, повышение мобильности, улучшение способности к самообслуживанию, улучшение эмоционального состояния, а также профилактика пролежней и тромбоза. «Пациенту нужно максимально адаптироваться для того, чтобы в будущем он смог продолжить образование и найти работу», — отмечает она. «Коля стремится жить полноценной жизнью. Каждая молитва, каждое доброе слово и каждая копейка помогут ему вернуться к нормальной жизни. Прошу вас, помогите Коле пройти курс реабилитации», — призывает мама молодого человека. Помочь Николаю Макарову можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму на данный счет: 2200 1507 5235 9817, АО АЛЬФА-БАНК. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Николае. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.