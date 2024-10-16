Свердловчанка обвинила юриста в захвате квартиры пенсионера

Екатеринбурженка Марина Кокшина обвинила юриста Ольгу К. в незаконном завладении квартирой ее пожилого родственника. Кокшина обратилась в суд с целью вернуть имущество, поскольку, по ее словам, двоюродный брат мужа еще при жизни оставил завещание на квартиру в пользу ее семьи. О том, как «двушка» на Сортировке стала предметом многолетних разбирательств, — в материале URA.RU.
Квартирой на улице Расточной, 13 владели Юрий Манохин и его мать Клавдия Степановна. После ее смерти мужчина остался жить в квартире один. В повседневной жизни ему помогала семья двоюродного брата.
Юрий не имел своей семьи и был одиноким человеком (архивное фото)
«Юра был женат в молодости, но брак продлился всего несколько дней. У него не было детей, и мы так и не узнали причину такого быстрого развода — не стали расспрашивать. После смерти тети он остался один в двухкомнатной квартире. Мы предлагали ему переехать к нам несколько раз, но он всегда отказывался. Мы с мужем старались часто заходить к нему, приносили продукты, лекарства, я помогала по дому, готовила еду, и мы просто общались», — рассказывает Марина (далее в тексте — ее цитаты).
Еще при жизни матери Манохин познакомился с Ольгой, когда обращался за помощью в одну из юридических контор города. Предоставив услугу, Ольга стала часто посещать семью пенсионера. В последствии, после смерти матери Юрия, она переехала жить к нему в качестве квартирантки. «Мы совершенно случайно об этом узнали. Меня и мужа сильно напрягло, что юрист, помогавшая недавно с документами, теперь живет у него. Но в то время мы не придали этому большого значения, думали, что это даже хорошо: Юре будет не так одиноко», — поделилась Марина Кокшина (далее в тексте — ее цитаты).
Пор мнению Кокшиной, новые квартиранты убедили Юрия отключить домашний телефон из корыстных целей (архивное фото)
Марина и ее муж стали реже навещать Юрия. Мужчина заверял их, что у него все в порядке. Однако у Марины появились подозрения после того, как состояние здоровья Манохина ухудшилось и он начал часто обращаться в стационар. «В августе 2017 года он обратился в нейрохирургическое отделение с черепно-мозговой травмой, включая перелом основания черепа и верхней стенки правой орбиты. Позже в том же месяце он внезапно потерял сознание. В декабре 2017 года Юра снова оказался в больнице. В январе 2018 года он вновь был госпитализирован. Спустя короткое время после выписки это повторилось».
«Я не могу сказать, что Юра был супер-здоровым, но и особо больным его не назовешь. Были некоторые возрастные проблемы со здоровьем, но такой частоты посещений больниц раньше не случалось. Стационары стали для него вторым домом. Мы с мужем пытались разобраться, однако Юра избегал ответов, а Ольга каждый раз рассказывала невероятную историю о его падениях. Мы почувствовали, что что-то не так, но решили не давить на Юру, тем более что он сам о помощи не просил».
Пенсионера похоронили рядом с матерью (архивное фото)
Юрий Манохин ушел из жизни 30 мая 2019 года и был похоронен на Арамильском кладбище, где находится семейная могила. Через некоторое время после смерти Кокшина начала процесс оформления документов для вступления в наследство, полагая, что у нее не возникнет трудностей с регистрацией жилья. Получив выписку из Росреестра, она обнаружила, что квартира уже давно не была собственностью покойного родственника.
«Сначала нас удивил результат экспертизы, который говорил о том, что причину смерти установить не удалось из-за резких гнилостных изменений. Мы списали это на возраст Юры, думая, что организм мог начать разлагаться по-особенному. Но когда мы приступили к вопросам наследства и документов, обнаружили, что квартира давно не принадлежала Юре. Новым собственником оказалась юрист Ольга».
Марина утверждает, что Ольга имела долги перед банками (архивное фото)
Кокшина стала разбираться, как это вышло. Выяснилось, что финансовое положение Манохина значительно ухудшилось: его банковский вклад на 900 тысяч рублей исчез, а после его смерти были обнаружены непогашенные кредиты на сумму 155 тысяч. «Это было странно, учитывая, что Юрий не вел расточительного образа жизни: он не употреблял алкоголь, не занимался разгульными утехами, не путешествовал и не совершал дорогих покупок».
Марина также узнала, что Ольга предложила Юрию подписать договор ренты, когда у нее были непогашенные кредиты на сумму более миллиона рублей, а ее автомобили были в залоге у банков. «По состоянию на 17 января 2018 года ее задолженность перед банком ВТБ составляла 401093,78 рубля. В 2018 году ПАО „Плюс Банк“ подал иск о досрочном погашении кредита, взятого Ольгой в 2017 году на сумму 590 тысяч рублей сроком на 60 месяцев, общий долг составил 735 тысяч рублей. Факт оформления новых кредитов при существующих задолженностях и отсутствии стабильного дохода может указывать на умысел Ольги использовать право на квартиру для решения своих финансовых проблем».
По словам Кокшиной, банки начали предъявлять иски о погашении задолженности к Ольге в 2018 году, в том же году был подписан договор ренты между ней и Манохиным. В 2019 году по этим долгам были возбуждены исполнительные производства, и в том же году Манохин умер. «Считаю, что сокрытие факта неплатежеспособности при заключении договора является мошенническим действием, которое позволило ей решить свои финансовые проблемы, получив право собственности на квартиру. И вообще, такая скоропостижная смерть Юры наводит на разные плохие мысли».
Марина, стремясь к справедливости, обратилась в суд с иском против Ольги, но проиграла (документ имеется в распоряжении URA.RU). «Если потребуется, я поеду в Москву. Потому что такого беспредела быть не должно».
Марина Кокшина сменила адвоката и планирует снова обратиться в суд (архивное фото)
URA.RU обратилось за комментарием и к самой Ольге. «Мы [с Юрием после знакомства] быстро нашли общий язык. Я возила его маму в больницу и ухаживала за ней, когда ей ампутировали часть ноги. После смерти матери Юрий остался один. Он стал очень одинок. Юрий предложил мне и моему молодому человеку, который теперь мой супруг, переехать к нему. Мы согласились и жили одной семьей. У нас не было официального договора аренды, и мы никогда не были квартирантами. Мы делили бюджет так, как это обычно бывает между родителями и детьми», — отметила юрист.
По ее словам, она не препятствовала Манохину в общении с родными. «Появились сотовые телефоны, и платить 400 рублей за городской телефон, на который никто не звонит, было нецелесообразно. Именно поэтому он отключил городской телефон. Однако это было преподнесено в суде так, будто мы его заставили. Представьте, мы утром уходили на работу и приходили только в восьмом часу вечера. Мой супруг иногда возвращался в 9-10 часов, так как часто был в командировках. Родственники могли приходить к нему хоть десять раз в день, мы ни в чем его не ограничивали. Дверь всегда была открыта, и он жил абсолютно свободной жизнью. К слову, даже организация похорон легла на наши плечи. Проводить Юрия в последний пусть пришли только наши родственники. Со стороны Кокшиных на похоронах не было никого, хотя мы сообщили им о его смерти. И вообще все суды Кокшина проиграла», — резюмировала Ольга К.
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Екатеринбурженка Марина Кокшина обвинила юриста Ольгу К. в незаконном завладении квартирой ее пожилого родственника. Кокшина обратилась в суд с целью вернуть имущество, поскольку, по ее словам, двоюродный брат мужа еще при жизни оставил завещание на квартиру в пользу ее семьи. О том, как «двушка» на Сортировке стала предметом многолетних разбирательств, — в материале URA.RU. Квартирой на улице Расточной, 13 владели Юрий Манохин и его мать Клавдия Степановна. После ее смерти мужчина остался жить в квартире один. В повседневной жизни ему помогала семья двоюродного брата. «Юра был женат в молодости, но брак продлился всего несколько дней. У него не было детей, и мы так и не узнали причину такого быстрого развода — не стали расспрашивать. После смерти тети он остался один в двухкомнатной квартире. Мы предлагали ему переехать к нам несколько раз, но он всегда отказывался. Мы с мужем старались часто заходить к нему, приносили продукты, лекарства, я помогала по дому, готовила еду, и мы просто общались», — рассказывает Марина (далее в тексте — ее цитаты). Еще при жизни матери Манохин познакомился с Ольгой, когда обращался за помощью в одну из юридических контор города. Предоставив услугу, Ольга стала часто посещать семью пенсионера. В последствии, после смерти матери Юрия, она переехала жить к нему в качестве квартирантки. «Мы совершенно случайно об этом узнали. Меня и мужа сильно напрягло, что юрист, помогавшая недавно с документами, теперь живет у него. Но в то время мы не придали этому большого значения, думали, что это даже хорошо: Юре будет не так одиноко», — поделилась Марина Кокшина (далее в тексте — ее цитаты). Марина и ее муж стали реже навещать Юрия. Мужчина заверял их, что у него все в порядке. Однако у Марины появились подозрения после того, как состояние здоровья Манохина ухудшилось и он начал часто обращаться в стационар. «В августе 2017 года он обратился в нейрохирургическое отделение с черепно-мозговой травмой, включая перелом основания черепа и верхней стенки правой орбиты. Позже в том же месяце он внезапно потерял сознание. В декабре 2017 года Юра снова оказался в больнице. В январе 2018 года он вновь был госпитализирован. Спустя короткое время после выписки это повторилось». «Я не могу сказать, что Юра был супер-здоровым, но и особо больным его не назовешь. Были некоторые возрастные проблемы со здоровьем, но такой частоты посещений больниц раньше не случалось. Стационары стали для него вторым домом. Мы с мужем пытались разобраться, однако Юра избегал ответов, а Ольга каждый раз рассказывала невероятную историю о его падениях. Мы почувствовали, что что-то не так, но решили не давить на Юру, тем более что он сам о помощи не просил». Юрий Манохин ушел из жизни 30 мая 2019 года и был похоронен на Арамильском кладбище, где находится семейная могила. Через некоторое время после смерти Кокшина начала процесс оформления документов для вступления в наследство, полагая, что у нее не возникнет трудностей с регистрацией жилья. Получив выписку из Росреестра, она обнаружила, что квартира уже давно не была собственностью покойного родственника. «Сначала нас удивил результат экспертизы, который говорил о том, что причину смерти установить не удалось из-за резких гнилостных изменений. Мы списали это на возраст Юры, думая, что организм мог начать разлагаться по-особенному. Но когда мы приступили к вопросам наследства и документов, обнаружили, что квартира давно не принадлежала Юре. Новым собственником оказалась юрист Ольга». Кокшина стала разбираться, как это вышло. Выяснилось, что финансовое положение Манохина значительно ухудшилось: его банковский вклад на 900 тысяч рублей исчез, а после его смерти были обнаружены непогашенные кредиты на сумму 155 тысяч. «Это было странно, учитывая, что Юрий не вел расточительного образа жизни: он не употреблял алкоголь, не занимался разгульными утехами, не путешествовал и не совершал дорогих покупок». Марина также узнала, что Ольга предложила Юрию подписать договор ренты, когда у нее были непогашенные кредиты на сумму более миллиона рублей, а ее автомобили были в залоге у банков. «По состоянию на 17 января 2018 года ее задолженность перед банком ВТБ составляла 401093,78 рубля. В 2018 году ПАО „Плюс Банк“ подал иск о досрочном погашении кредита, взятого Ольгой в 2017 году на сумму 590 тысяч рублей сроком на 60 месяцев, общий долг составил 735 тысяч рублей. Факт оформления новых кредитов при существующих задолженностях и отсутствии стабильного дохода может указывать на умысел Ольги использовать право на квартиру для решения своих финансовых проблем». По словам Кокшиной, банки начали предъявлять иски о погашении задолженности к Ольге в 2018 году, в том же году был подписан договор ренты между ней и Манохиным. В 2019 году по этим долгам были возбуждены исполнительные производства, и в том же году Манохин умер. «Считаю, что сокрытие факта неплатежеспособности при заключении договора является мошенническим действием, которое позволило ей решить свои финансовые проблемы, получив право собственности на квартиру. И вообще, такая скоропостижная смерть Юры наводит на разные плохие мысли». Марина, стремясь к справедливости, обратилась в суд с иском против Ольги, но проиграла (документ имеется в распоряжении URA.RU). «Если потребуется, я поеду в Москву. Потому что такого беспредела быть не должно». URA.RU обратилось за комментарием и к самой Ольге. «Мы [с Юрием после знакомства] быстро нашли общий язык. Я возила его маму в больницу и ухаживала за ней, когда ей ампутировали часть ноги. После смерти матери Юрий остался один. Он стал очень одинок. Юрий предложил мне и моему молодому человеку, который теперь мой супруг, переехать к нему. Мы согласились и жили одной семьей. У нас не было официального договора аренды, и мы никогда не были квартирантами. Мы делили бюджет так, как это обычно бывает между родителями и детьми», — отметила юрист. По ее словам, она не препятствовала Манохину в общении с родными. «Появились сотовые телефоны, и платить 400 рублей за городской телефон, на который никто не звонит, было нецелесообразно. Именно поэтому он отключил городской телефон. Однако это было преподнесено в суде так, будто мы его заставили. Представьте, мы утром уходили на работу и приходили только в восьмом часу вечера. Мой супруг иногда возвращался в 9-10 часов, так как часто был в командировках. Родственники могли приходить к нему хоть десять раз в день, мы ни в чем его не ограничивали. Дверь всегда была открыта, и он жил абсолютно свободной жизнью. К слову, даже организация похорон легла на наши плечи. Проводить Юрия в последний пусть пришли только наши родственники. Со стороны Кокшиных на похоронах не было никого, хотя мы сообщили им о его смерти. И вообще все суды Кокшина проиграла», — резюмировала Ольга К.