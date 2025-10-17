Власти Челябинска одобрили отклонения от предельных параметров в проекте жилого комплекса, который строят на месте Каширинского рынка. Проект изменен, чтобы упорядочить планировочную структуру и увязать с прилегающей территорией, сообщается на сайте мэрии.
«Документация по планировке территории в Калининском районе города Челябинска» по инициативе Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Голос. Кашириных». Проект рекомендован к утверждению «, — сообщается на сайте.
Вдоль улицы Братьев Кашириных принят единый отступ от красной линии — три метра, вдоль улицы Ижевской от красной линии улицы планируется отступить по три и десять метров с учетом видов разрешенного использования земельных участков.
Всего планируется построить четыре многоквартирных дома со встроено-пристроенными помещениями и автостоянкой. Также там появятся магазины и детский сад на 230 мест.
Первая очередь строительства предполагает возведение магазина, во вторую очередь будут построены многоквартирный дом и линейные объекты. Третья очередь предполагает строительство еще одного дома и благоустройство участка, линейных объектов, а также возведение детского сада. Причем, как отмечается в пояснительной записке, строительство детского дошкольного учреждения на 230 мест реализуется силами застройщика согласно договору о комплексном развитии территории.
В 2023 году девелопером был разработан проект общей площадью 110 тысяч квадратных метров. После этого мэрия Челябинска приняла решение расширить территорию под реновацию, и к Каширинскому рынку присоединили еще 5,16 га территории. В целом под возведение нового микрорайона было выделено 11 га. На данный момент застройщик демонтирует объекты на территории. Вскоре торговые здания будут разобраны, площадка расчищена и начнутся работы по возведению микрорайона.
