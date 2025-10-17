Власти Челябинска одобрили изменения в проекте элитного ЖК на месте Каширинского рынка. Карта

В Челябинске изменили проект элитного ЖК на месте Каширинского рынка
Обсуждения по проекту прошли в Челябинске с 3 по 10 октября 2025 года
Обсуждения по проекту прошли в Челябинске с 3 по 10 октября 2025 года

Власти Челябинска одобрили отклонения от предельных параметров в проекте жилого комплекса, который строят на месте Каширинского рынка. Проект изменен, чтобы упорядочить планировочную структуру и увязать с прилегающей территорией, сообщается на сайте мэрии.

«Документация по планировке территории в Калининском районе города Челябинска» по инициативе Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Голос. Кашириных». Проект рекомендован к утверждению «, — сообщается на сайте.

Вдоль улицы Братьев Кашириных принят единый отступ от красной линии — три метра, вдоль улицы Ижевской от красной линии улицы планируется отступить по три и десять метров с учетом видов разрешенного использования земельных участков.

Всего планируется построить четыре многоквартирных дома со встроено-пристроенными помещениями и автостоянкой. Также там появятся магазины и детский сад на 230 мест.

Первая очередь строительства предполагает возведение магазина, во вторую очередь будут построены многоквартирный дом и линейные объекты. Третья очередь предполагает строительство еще одного дома и благоустройство участка, линейных объектов, а также возведение детского сада. Причем, как отмечается в пояснительной записке, строительство детского дошкольного учреждения на 230 мест реализуется силами застройщика согласно договору о комплексном развитии территории.

В 2023 году девелопером был разработан проект общей площадью 110 тысяч квадратных метров. После этого мэрия Челябинска приняла решение расширить территорию под реновацию, и к Каширинскому рынку присоединили еще 5,16 га территории. В целом под возведение нового микрорайона было выделено 11 га. На данный момент застройщик демонтирует объекты на территории. Вскоре торговые здания будут разобраны, площадка расчищена и начнутся работы по возведению микрорайона.

Жилой комплекс строится по проекту комплексного развития территории (КРТ)
Жилой комплекс строится по проекту комплексного развития территории (КРТ)
Фото:
Детские сады, расположенные рядом со строящимся ЖК
Детские сады, расположенные рядом со строящимся ЖК
Фото:

