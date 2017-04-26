15:44 26 апреля 2017 1

В Тюмени испытали теплосети на прочность Фото: Денис Воронин, соцсети

Тюменские энергетики принесли горожанам извинения за неудобства, доставленные при плановых испытаниях теплосетей на максимальную температуру. Во время проверки специалисты зафиксировали два повреждения на магистральных сетях и порядка 40 — на распределительных. Как сообщили в УТСК и «Тепло Тюмени», повреждения локализованы, продолжаются работы по оперативному ремонту дефектных участков.

Что касается тюменцев, пострадавших от разлива кипятка и испорченных автомобилей, то энергетики заверили: все случаи, связанные с ущербом, будут разбираться в рабочем порядке.

Фото: группа ЧС Тюмень в соцсети «ВКонтакте»

Ранее в соцсетях тюменцы сравнивали город с «долиной гейзеров» и интересовались, за чей счет будет произведен ремонт дорог, поврежденных порывами теплосетей.

Плановые испытания сетей, отметили в «Тепло Тюмени», на городских сетях были проведены в соответствии с требованием федерального регламента — «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Такие проверки обязательны и должны проводиться не реже, чем раз в пять лет, чтобы сократить количество порывов во время отопительного периода и повысить надежность теплоснабжения.

В УТСК подчеркнули, что в сегодняшних условиях альтернативы таким испытаниям нет.

25 апреля, таким образом, проверка была проведена в зоне централизованного теплоснабжения — это контур ТТЭЦ-1. Обнаруженные во время испытаний ветхие участки встанут под ремонт в первую очередь. На лето сетевики запланировали большой объем работ, при этом большим шагом к повышению надежности работы и эффективности системы теплоснабжения в Тюмени станет создание совместного предприятия двух крупных энергетических компаний: корпорации СТС и «Фортума».

Как уже писало «URA.RU», в правительстве Тюменской области энергетики подписали соглашение о создании единой компании, отвечающей за теплоснабжение Тюмени.

Губернатор Владимир Якушев тогда отметил, что этот документ очень важен для города. «До этого момента у нас магистральными теплосетями занималась одна компания, а разводящими сетями — другая, — заявил Якушев. — Учитывая, что на сетях происходят теплопотери, в самой системе изначально был заложен конфликт. Когда начинается выяснение отношений, на чьих сетях больше потери, а это реальные деньги компаний, появляются споры о цифрах. Когда мы имеем единую компанию на всем тепловом комплексе, эти вопросы снимаются. Компания получит статус единой теплоснабжающей организации, и эти вопросы уйдут. Мы давно к этому шли, поэтому надеюсь, что подписание соглашения положит начало совершенно новому этапу развития системы теплоснабжения областной столицы».

Тюменские энергетики заранее предупредили чиновников и горожан о запланированных на 25 апреля испытаниях, были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности.

Платить за воду, которая разлилась во время порывов трубопроводов, тюменцам не придется — эти потери теплоносителя ни в коем случае не будут включены в тариф, подчеркнули энергетики. По каждому инциденту с повреждением асфальта будут составлены акты, причем за ремонт дорожного покрытия заплатят сами теплосетевые компании.

Энергетики отметили, что с 28 апреля по 5 мая запланирована еще одна проверка теплосетей, которую проведет компания «Тепло Тюмени» — специалисты намерены изучить состояние распределительных сетей, которые примыкают к котельным.

При этом летняя опрессовка сетей пройдет по графику, который уже размещен на сайте компании УТСК.