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28 апреля 2017
20:24  28 апреля 2017 0

В России ввели курортный сбор. Платить придется при посещении четырех регионов

Сплав Игоря Холманских по Чусовой. Слобода, туризм, активный отдых, река чусовая, сплав, природа урала
Курортный сбор для российских туристов введут с 1 января 2018 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ одобрило законопроект о введении в четырех регионах России денежных сборов за пользование курортной инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа.

Инициатива предусматривает введение «курортных» сборов на территории Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края. Максимальный сбор с одного туриста составит 100 рублей в сутки, сообщает RT.

Отмечается, что регионе вправе самостоятельно принимать решение о введении сборов и их размере. Эксперты отмечают, что подобные правила посещения курортных регионов давно существуют в большинстве стран и вряд ли отпугнут туристов, если законопроект будет доработан в полной мере, отмечает «Газета.ру».

«В России в связи с дефицитом бюджета на развитие туристической сферы введение курортного сбора неизбежно. В таких обстоятельствах, на мой взгляд, главное — серьезно подойти к разработке механизма сбора этого налога. Собирать средства через отели, как это делают за границей, будет неэффективно, потому что на наших курортах больше половины туристов размещаются в небольших гостиницах, которые часто оформлены как частное домостроение. Не менее важно жестко контролировать расход собранных средств, правильно расставлять приоритеты», — заявил заместитель гендиректора сервиса продажи авиабилетов KUPIBILET.RU Борис Пирожников.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал инициативу правительства, заявив, что законопроект является очередным способом отъема денег у населения: «Идеи все новых платежей для населения не иссякают, теперь граждане России должны будут платить за пребывание в российских же регионах. Курортный сбор — очередное немыслимое продолжение правительственной политики отъема средств у граждан. Наша партия изначально возражала против этой затеи, мнения людей о ней чиновники, конечно, не спросили. Зато спросила наша партия», — возмутился Миронов.

Налог будут собирать в порядке эксперимента, и он будет действовать с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. При этом определены льготники, которые смогут не платить налог, уточняет информагентство Nation News.

Сергей Макеев
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