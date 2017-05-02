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Главные новости Курганской области
10:38  02 мая 2017 0

Вода в Тоболе прибывает. В Кургане отсыпают дамбу для защиты аэропорта

Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок2017, река тобол
Уровень воды в реке Тобол достиг отметки 560 смФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане для защиты взлетно-посадочной полосы аэропорта от возможных подтоплений отсыпают временную дамбу в районе озера Шум и откачивают воду из водоема. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Отсыпка дамбы ведется для предотвращения перелива воды из реки Тобол в водоотводящий канал озера Шум.

Уровень воры в реках Курганской области на 2 мая
фото: правительство Курганской области

Также в комплекс превентивных мероприятий входит откачка воды из озера Шум (находящегося в непосредственной близости от аэропорта) в реку Тобол насосной станцией аэропорта и пожарно-насосной станцией федеральной противопожарной службы.

За минувшие сутки уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки в 560 см, прирост составил 13 см. Ожидается, что пик паводка придет на этой неделе. Неблагоприятные явления наступают при достижении Тоболом отметки 700 см, опасные — при 850 см

Пока паводковая ситуация в Кургане в районе аэропорта остается спокойной, он работает в штатном режиме, отметили в МЧС.

Анна Бояркина
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