11:08 05 мая 2017 0

Николай Долгонов с супругой отмечают праздник Победы фото: Игорь Меркулов

Фронтовик Николай Иосифович Долгунов встретил гостей, своих бывших коллег при полном параде. Блеск медалей смогла затмить только широкая улыбка и сияние глаз ветерана. За столом с семьей и гостями Николай Иосифович вспомнил о том, как 17-летним юнцом ушел на фронт в 1944 году, и как пробирала дрожь от грохота первого боя.

«Думал, сейчас немцам задам! На фронт ехали с песнями. А потом как загудело, меня начало трясти. „Коля, в первую очередь, танк — это железо. Это ты в кино насмотрелся, как его штурмуют, а на самом деле он давит“, — говорил мне командир. Он относился к нам, как отец. Спасибо старикам, которые нас, сосунков, тогда сберегли. А то я побежал бы на немцев с флажком, как в кино», — смеется Николай Иосифович.

Николай Долгунов уроженец Ленинского района Казахской ССР. Войну встретил в 13-летнем возрасте, с первых же дней пытался попасть на фронт. В 1944 году оказался в Чебаркульском полку. В составе маршевой роты дошел пешком от Кёнисберга до Берлина. Получил медаль «За отвагу» за то, что ходил в разведку и брал «языка». Весной 45-го штурмовал Рейхстаг. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом Отечественной войны. День Победы он считает самым важным и светлым праздником.

А после капитуляции Германии еще пять лет старший сержант Долгунов служил в межсоюзной комендатуре, демонтировал оборудование и заводы, которые затем отправлялись в СССР. Вернувшись на родину, он работал кочегаром на тепловозе, в обкоме партии, но, устроившись на Курганскую ТЭЦ слесарем по ремонту котлов и турбин, проработал на предприятии до самой пенсии. В коллективе помнят и уважают Николая Иосифовича за его неунывающий характер, юмор и оптимизм, которые он сохранил, и до сих пор называют его «наш колокольчик Коля».