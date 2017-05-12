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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:23  12 мая 2017 0

В выходные центр Екатеринбурга снова перекроют ради отдыха полицейских

Пробка на Серовском тракте. Нижний Тагил, пробка
Улица Бориса Ельцина будет перекрыта не более получаса, пообещали в полицииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге перекроют центр город ради забега. В субботу, 13 мая, в уральской столице городское управление внутренних дел проведет легкоатлетическую эстафету, посвященную Великой Победе.

«Начало спортивного праздника 13 мая в 10:00 по адресу Октябрьская площадь, 1. На время забега, примерно с 10:30 до 11:00, будет перекрыта улица Бориса Ельцина. Остальные улицы центра города перекрываться не будут», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В апреле—мае в Екатеринбурге состоялись масштабные перекрытия улиц в связи с митингами, приуроченными к Дню труда, репетициями парада Победы и празднованием 9 мая. Далеко не все жители были рады парализованному центру города, так как им приходилось искать пути объезда и стоять в пробках, чтобы попасть домой. Поэтому уральцы обрушивались с критикой в адрес организаторов.

Сергей Дианов
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