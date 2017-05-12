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12 мая 2017
Главные новости Москвы
22:35  12 мая 2017 0

Мутко рассмешил Медведева обещанием «всех порвать» в футболе. ВИДЕО

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий, куйвашев евгений
Виталий Мутко пообещал подготовить российских футболистов к ответственным матчамФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Вице-премьер российского правительства, глава РФС Виталий Мутко пообещал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что национальная сборная страны выступит достойно на Кубке конфедераций и Чемпионате мира, который пройдет в России в 2018 году.

Мутко на встрече заверил Медведева, что «в футболе порвем всех», сообщает информагентство Nation News.

Видеоролик появился на видеохостинге YouTube. На кадрах видно, как в ответ на слова вице-премьера Медведев весело рассмеялся.

17 июня в России стартует Кубок конфедераций, в котором будут участвовать чемпионы мира и Европы. В 2018 году наша страна станет хозяйкой Чемпионата мира по футболу.

Между тем, на прошедшем чемпионате Европы российские болельщики были разочарованы игрой национальной сборной. Российские футболисты не смогли покинуть группу, в сумме набрав в матчах с Англией, Уэльсом и Словакией лишь одно очко.

Леонид Слуцкий, теперь уже экс-тренер сборной, охарактеризовал игру команды лаконичной фразой «Мы говно». В интернете тюменец Артем Хасанов написал петицию за роспуск сборной, которая всего за несколько дней набрала более 820 тысяч подписей.

Нина Калинина
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