Два истребителя НАТО Eurofighter были подняты по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу ВВС Германии.
«Из-за появления российского военного самолета над Балтийским морем НАТО вновь подняла... два истебителя Eurofighter», — утверждается в материале DPA. Согласно сведениям ВВС Германии, истребители вылетели с аэродрома Росток-Лаге на севере страны.
Ранее Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Самолеты не пересекают воздушные трассы других государств и избегая опасного сближения с иностранными самолетами.
Ранее МИД Эстонии сообщило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за якобы пересечения российских военных самолетов границ страны. Премьер-министр страны Кристен Михал заявил о намерении страны запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В России заявления Эстонии назвали провокацией. По словам сенатора Алексея Пушкова, эстонская сторона не представила доказательств нарушения границ именно российским истребителем.
Во Франции же и вовсе призвали власти страны выйти из НАТО. С призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвав заявления фейком, который должен «подтолкнуть к войне», передает Общественная Служба Новостей.
