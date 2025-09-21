21 сентября 2025

DPA: НАТО подняла истребители из-за российского самолета Ил-20М

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для «перехвата» российского истребителя около Эстонии НАТО подняло два истребителя Eurofighter
Для «перехвата» российского истребителя около Эстонии НАТО подняло два истребителя Eurofighter Фото:

Два истребителя НАТО Eurofighter были подняты по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу ВВС Германии.

«Из-за появления российского военного самолета над Балтийским морем НАТО вновь подняла... два истебителя Eurofighter», — утверждается в материале DPA. Согласно сведениям ВВС Германии, истребители вылетели с аэродрома Росток-Лаге на севере страны.

Ранее Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Самолеты не пересекают воздушные трассы других государств и избегая опасного сближения с иностранными самолетами.

Ранее МИД Эстонии сообщило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за якобы пересечения российских военных самолетов границ страны. Премьер-министр страны Кристен Михал заявил о намерении страны запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.

В России заявления Эстонии назвали провокацией. По словам сенатора Алексея Пушкова, эстонская сторона не представила доказательств нарушения границ именно российским истребителем.

Во Франции же и вовсе призвали власти страны выйти из НАТО. С призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвав заявления фейком, который должен «подтолкнуть к войне», передает Общественная Служба Новостей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два истребителя НАТО Eurofighter были подняты по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу ВВС Германии. «Из-за появления российского военного самолета над Балтийским морем НАТО вновь подняла... два истебителя Eurofighter», — утверждается в материале DPA. Согласно сведениям ВВС Германии, истребители вылетели с аэродрома Росток-Лаге на севере страны. Ранее Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Самолеты не пересекают воздушные трассы других государств и избегая опасного сближения с иностранными самолетами. Ранее МИД Эстонии сообщило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за якобы пересечения российских военных самолетов границ страны. Премьер-министр страны Кристен Михал заявил о намерении страны запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса. В России заявления Эстонии назвали провокацией. По словам сенатора Алексея Пушкова, эстонская сторона не представила доказательств нарушения границ именно российским истребителем. Во Франции же и вовсе призвали власти страны выйти из НАТО. С призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвав заявления фейком, который должен «подтолкнуть к войне», передает Общественная Служба Новостей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...