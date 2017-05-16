{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
01:02  16 мая 2017 0

США призвали Россию ввести санкции против КНДР

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Испытания ракет угрожают безопасности России, считают в Белом домеФото: depositphotos.com © URA.RU

Россия должна ввести санкции против КНДР в связи с испытаниями баллистических ракет, поскольку такие действия Северной Кореи представляют угрозу для спокойствия не только США, Японии и Южной Кореи, но и для самой России, и для Китая. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

США не сомневаются в угрозе со стороны Пхеньяна, подчеркнул Спайсер, поэтому призывают государства Тихоокеанского региона объединить усилия и совместно повлиять на КНДР, отмечает информагентство Nation News.

По мнению Белого дома, нужно ввести экономические санкции против КНДР, чтобы урегулировать ситуацию и вернуть стабильность на Корейский полуостров.

Ранее глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис заявил, что США в настоящее время рассматривают все варианты действий в отношении КНДР. В частности, есть несколько вариантов нанесения превентивного удара по Северной Корее, отмечает «Утро.ру».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров