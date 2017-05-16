США призвали Россию ввести санкции против КНДР

01:02 16 мая 2017 0

Испытания ракет угрожают безопасности России, считают в Белом доме Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия должна ввести санкции против КНДР в связи с испытаниями баллистических ракет, поскольку такие действия Северной Кореи представляют угрозу для спокойствия не только США, Японии и Южной Кореи, но и для самой России, и для Китая. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

США не сомневаются в угрозе со стороны Пхеньяна, подчеркнул Спайсер, поэтому призывают государства Тихоокеанского региона объединить усилия и совместно повлиять на КНДР, отмечает информагентство Nation News.

По мнению Белого дома, нужно ввести экономические санкции против КНДР, чтобы урегулировать ситуацию и вернуть стабильность на Корейский полуостров.

Ранее глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис заявил, что США в настоящее время рассматривают все варианты действий в отношении КНДР. В частности, есть несколько вариантов нанесения превентивного удара по Северной Корее, отмечает «Утро.ру».