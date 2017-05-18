На Ямале девушке в подъезде плеснули кислотой в лицо

16:36 18 мая 2017 0

Неизвестный мужчина облил девушку кислотой в Ноябрьске Фото: Pixabay.com

В Ноябрьске полиция разыскивает мужчину, который облил девушку кислотой. Неизвестный напал на девушку в подъезде и вылил на лицо жидкость из пластиковой бутылки. В результате нападения девушка отделалась ожогами глаз и синяками.

ЧП произошло в среду, 17 мая, когда девушка отправилась на работу. На лестничном марше она встретила незнакомца. В руках у него была пластиковая бутылка с жидкостью. Сначала девушка не придала этому значения и даже поздоровалась. Как только злоумышленник оказался у нее за спиной, он схватил ее за волосы и начал выливать содержимое бутылки ей на лицо. После чего он сказал: «А теперь иди и умойся», — и скрылся.

«Я даже не кричала, не поняла, что происходило. Как будто это не со мной. Он ушел. Буквально доли секунды, и я уже после этого начала кричать», — рассказала пострадавшая порталу «Ноябрьск 24», отметив, что у жидкости был резкий едкий запах.

Девушка умылась и обратилась в «скорую помощь». Там зафиксировали синяки и ожог сетчатки глаз. Что за жидкость была внутри нее — пока устанавливается. По одной из версий — это может быть кислота из автомобильного аккумулятора.

В окружном УВД «URA.RU» рассказали, что в настоящее время полицией проводиться проверка. Участковый взял показания потерпевшей. Сейчас устанавливается личность и возможные мотивы злоумышленника.