Трамп пока не определился в вопросе санкций против России

07:27 26 мая 2017 0

Трамп рассматривает несколько стратегий в вопросе санкций Фото: depositphotos.com © URA.RU

В преддверии встречи «большой семерки» Президент Америки Дональд Трамп пока не определился со своим отношением к санкциям против России.

Руководитель Национального экономического совета администрации американского президента Гэри Кон сообщил, что антироссийские санкции обсуждались на саммите Североатлантического альянса, но окончательную стратегию Трамп еще не выбрал, передает «Федеральное агентство новостей».

«Я думаю, президент рассматривает этот вопрос. В настоящее время у нас нет позиции». У него (Трампа. — Прим. URA.RU) имеется много вариантов действий», — сказал журналистам Кон, находясь в самолете по пути из Брюсселя в Таормино, где в пятницу откроется саммит «G7».

Политик уточнил, что это вовсе не значит, что Трамп хочет отменить санкции против России.