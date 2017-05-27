17:57 27 мая 2017 0

Украинские силовики бегут из окопов Фото: Wikimedia Commons

На Донбасс приехала комиссия по дезертирам ВСУ. Об этом сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Нашей разведкой установлено, что 24 мая в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады, в район населённого пункта Артёмовск прибыл заместитель руководителя АТО полковник Авдеев с группой офицеров в количестве двенадцати человек», — цитирует Life сообщение Марочко.

Представитель пояснил, что цель комиссии — расследование массового дезертирства украинских силовиков, которое в последнее время приобрело масштабный и необратимый характер.