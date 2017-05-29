Пассажира автобуса убили за то, что он не уступил место бабушке

18:59 29 мая 2017 0

Автобусному борцу за справедливость грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Барнаула умер от черепно-мозговой травмы, которую получил в драке за место в автобусе. Разозленный пассажир решил «научить» молодого человека уважать старших.

«По версии следствия, в марте т. г. обвиняемый, находясь в автобусе, услышал, как пассажиры стали просить молодого человека уступить место пожилой женщине, но парень отказался. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и лично попросил молодого человека уступить место, однако этого не произошло. Когда молодые люди вышли на одной из остановок общественного транспорта, между ними продолжился конфликт, в ходе которого обвиняемый, по версии следствия, нанес два удара в область лица молодому человеку, не уступившему место в общественном транспорте. В дальнейшем наступила смерть потерпевшего от причиненной ему закрытой черепно-мозговой травмы», — передает «Газета.ru» сообщение краевой прокуратуры.

Обвиняемый сейчас находится под стражей, ему грозит 15 лет лишения свободы.