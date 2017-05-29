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29 мая 2017
18:59  29 мая 2017 0

Пассажира автобуса убили за то, что он не уступил место бабушке

Общественный транспорт. Екатеринбург, толпа, посадка пассажиров, общественный транспорт, вход, ожидание транспорта
Автобусному борцу за справедливость грозит до 15 лет тюрьмыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Барнаула умер от черепно-мозговой травмы, которую получил в драке за место в автобусе. Разозленный пассажир решил «научить» молодого человека уважать старших.

«По версии следствия, в марте т. г. обвиняемый, находясь в автобусе, услышал, как пассажиры стали просить молодого человека уступить место пожилой женщине, но парень отказался. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и лично попросил молодого человека уступить место, однако этого не произошло. Когда молодые люди вышли на одной из остановок общественного транспорта, между ними продолжился конфликт, в ходе которого обвиняемый, по версии следствия, нанес два удара в область лица молодому человеку, не уступившему место в общественном транспорте. В дальнейшем наступила смерть потерпевшего от причиненной ему закрытой черепно-мозговой травмы», — передает «Газета.ru» сообщение краевой прокуратуры.

Обвиняемый сейчас находится под стражей, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Семен Гринберг
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