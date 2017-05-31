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31 мая 2017
30 мая 2017
03:24  31 мая 2017 0

Российские военнослужащие будут отчитываться о публикациях в интернете

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, автомат, калашников, армия, оружие, жд, ак
Минобороны РФ планирует бороться с утечками информации с помощью контроля за публикациями военныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобороны РФ разработало законопроект, согласно которому российские военнослужащие и контрактники-иностранцы обязаны отчитываться о публикации в интернете. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Авторы инициативы отмечают, что она во многом схожа с законопроектом, действующим в отношении государственных гражданских служащих, которые также обязаны предоставлять властям сведения о размещении своих персональных и иных общедоступных данных в интернете. При этом «военная» версия проекта предусматривает контроль за публикациями военнослужащих со стороны органов военного управления, соединений, воинских частей, организации ВС России, органов и подразделений военной полиции ВС страны, а также военкоматов, сообщает «Газета.ру».

Инициатива Минобороны предусматривает общественное обсуждение, которое должно завершиться в июне. Утверждение законопроекта запланировано на январь 2018 года, уточняет информационное агентство ТАСС.

Сергей Макеев
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