03:24 31 мая 2017 0

Минобороны РФ планирует бороться с утечками информации с помощью контроля за публикациями военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобороны РФ разработало законопроект, согласно которому российские военнослужащие и контрактники-иностранцы обязаны отчитываться о публикации в интернете. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Авторы инициативы отмечают, что она во многом схожа с законопроектом, действующим в отношении государственных гражданских служащих, которые также обязаны предоставлять властям сведения о размещении своих персональных и иных общедоступных данных в интернете. При этом «военная» версия проекта предусматривает контроль за публикациями военнослужащих со стороны органов военного управления, соединений, воинских частей, организации ВС России, органов и подразделений военной полиции ВС страны, а также военкоматов, сообщает «Газета.ру».



Инициатива Минобороны предусматривает общественное обсуждение, которое должно завершиться в июне. Утверждение законопроекта запланировано на январь 2018 года, уточняет информационное агентство ТАСС.