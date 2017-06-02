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02 июня 2017
01 июня 2017
09:00  02 июня 2017 0

«Живой труп» экономики смешит Набиуллину, День России отпразднуют по особенному, пермяки против манту. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Эльвира Набиуллина была в хорошем настроении в первый день экономического форумаФото: Владимир Андреев / URA.RU

Перед вами утренняя подборка всего самого интересного, что произошло, пока вы спали. Такую же мы рассылаем нашим читателям в почту — подпишитесь, и вы всегда будете в курсе последних новостей.

И вот главное за ночь:

Слова про «живой труп» российский экономики развеселили главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину. Так можно одним предложением описать происходящее в первый день на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности и самое интересное — в нашем репортаже.

Празднование 12 июня в этом году будет иметь принципиальное значение из-за назначенных на тот же день митингов сторонников оппозиционера Алексея Навального. В Москве и регионах решили отметить День России не так, как все предыдущие годы.

Мэрия Екатеринбурга решила отметить День защиты детей, отобрав у детей-инвалидов уникальное здание. И это уже вторая попытка закрыть центр.

Ямал всеми силами старается не повторить прошлогоднего ЧП — вспышки сибирской язвы. На днях начнется тотальная вакцинация поголовья оленей. Но успеют ли ветеринары привить всех и почему оленеводы отрицают болезнь — об этом мы поговорили с главным ветврачом округа.

Пермские родители выходят на улицу не против власти или коррупции, а против обязательных прививок. «URA.RU» выяснило, почему им не нравится, когда детям делают манту.

Не можем не предупредить вас: сегодня на Средний Урал обрушится грозовой шквал, который убил в Москве 15 человек. Будьте осторожны!

И еще новости с экономического форума в Санкт-Петербурге: модельер из Екатеринбурга Нина Ручкина подарила Елене Мизулиной платок. Но все запомнили не это, а ее (модельера) юбку с изображением Путина.

Иван Шумков
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