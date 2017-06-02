09:00 02 июня 2017 0

Эльвира Набиуллина была в хорошем настроении в первый день экономического форума Фото: Владимир Андреев / URA.RU

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И вот главное за ночь:

Слова про «живой труп» российский экономики развеселили главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину. Так можно одним предложением описать происходящее в первый день на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности и самое интересное — в нашем репортаже.

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