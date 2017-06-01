Слова про «живой труп» экономики развеселили Набиуллину. Она смеялась

21:27 01 июня 2017 0

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина посмеялась над шуткой главы Всемирного банка и отчитала Алексея Кудрина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 1 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие никогда не отличалось размеренным графиком, но в этом году организаторы решили сразу задать высокий темп и поднять накал дискуссии. Первая же сессия стала главной в этот день: по накалу обсуждения и весу (политическому) спикеров. На панели «Макроэкономическая политика — от стабилизации к росту» не хватило места всем желающим. Опоздавшим пришлось наблюдать за дискуссией из коридора — там на больших экранах вели прямую трансляцию диалога тех, от кого зависит будущее российской экономики.

Первая панель на ПМЭФ стала самой представительной: два министра, главы ЦБ и ВБ, а также зампред Экономического совета при президенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди спикеров были председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, глава МЭР Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центра стратегического развития (ЦСР) Алексея Кудрина. Впрочем, последнего в официальном релизе представали так же зампредседателем Экономического совета при президенте. Международных партнеров представляла главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Активная часть дискуссии была, к слову, задана именно иностранкой. «Все болгары думают, что они могут выступать по-русски», — начала Георгиева и, несмотря на небольшой акцент, тут же завоевала расположение публики, а в зале сидели губернаторы и топ-менеджеры госкорпорации, в том числе руководитель Роснано Анатолий Чубайс.

Георгиева стала доброжелательно перечислять то, что России нужно изменить, чтобы ее экономика стала стабильнее. В первую очередь порекомендовала обратить внимание на увеличение производительности труда, так как это повысит конкуренцию, еще государству нужно уйти из тех секторов экономики, где «его не должно быть». Кроме того, Россия должна стимулировать инновации в бизнесе и инвестировать в человеческий капитал: «если взрослые не смогут быстро адаптироваться под изменяющийся мир, то успеха в экономике не ждать». При этом, Георгиева предостерегла российских коллег от хвастовства по некоторым показателям.

«Если вы положите ноги в холодильник, а голову в печь, то у вас будет средняя температура тела, но вы будете мертвый!»

— привела наглядный пример топ-менеджер Всемирного банка, резюмировав: «Вам нужно сконцентрироваться на тех местах, где нужно ваше вмешательство».

Метафора про «живой труп» российской экономики явно развеселила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Она не смогла сдержать смех. На серьезный лад своих коллег решил вернуть Антон Силуанов, который заявил, что основная задача правительства — это обеспечить экономическую стабильность страны, несмотря ни на какие внешние условия — санкции или цены на нефть.

Алексей Кудрин, который искал любой удобный момент, чтобы прорекламировать свою программу экономического развития, зацепился за тему цен на нефть.

Фраза Кудрина, о том, что на чуть-чуть можно сильно сэкономить, вызвала всеобщее недовольство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мы хотим немного смягчить условия Минфина, и заложить при планировании бюджета не 40 $ за баррель, а 45 $ за баррель. Казалось бы, это чуть-чуть, но у нас появляется свободные 460 млрд рублей, которые можно потратить на оборудование школ и университетов, вложиться в человеческий капитал!» — заявил Кудрин, вызвав очевидное возмущение собеседников. Те выступили против предложений главы ЦСР единым фронтом.

Силуанов в ответ отрезал, что бюджет — это серьезный документ, он должен быть прагматичным и консервативным, а не ориентироваться на какие-то прогнозы и категории «чуть-чуть», так как это вопрос устойчивости финансовой системы страны, многозначительно посмотрел на своего предшественника министр финансов.

Глава ЦБ также зацепилась за эту частицу, произнесенную Кудриным: «Логика «чуть-чуть» может нас всегда подвести.

Ну давайте, мы еще инфляцию поднимем на чуть-чуть с 4% на 6%, а завтра на 8%. «Чуть-чуть» тут не работает!», — строго заявила Набиуллина.

По залу сразу пробежал нервный смех, который немного напомнил реакцию класса на выговор учительницы, сделанный двоечнику.

«Хорошо она его с неба на землю вернула», — прошептал сосед слева, продолжив с ноткой отчаяния: «нам же стабильность нужна!»

Завершающий камень в огород Кудрина кинул глава МЭР Максим Орешкин. Он сходу заявил, что при переходе из Минфина в МЭР его мнение о том, что 40 $ за баррель — оптимальное значение, которое должно закладываться при расчете бюджета, не изменилось. По его словам, главное обеспечить экономике стабильностью, а не заработать «лишние триллионы».

«Я считаю, что сначала нужно оперативнее реализовывать недорогие реформы, чтобы выходить на больший рост, и уже за счет новых достижений реализовывать более дорогие проекты, и так поступательно развивать экономику», — описал свое видение Орешкин.

Организаторы подхватили тезис министра и задали вопрос залу: «Как следует финансировать приоритетные направления расходов?». Абсолютное большинство (80,1%) проголосовало за «оптимизировать другие расходы», также проголосовали Кудрин, Орешкин, и Набиуллина, которая в шутку задала уточняющий вопрос «Оптимизировать — значит сократить?».

Самый непопулярным ответом стал вариант «Повысить налоги». Глава ЦБ обратила внимание на то, что никто не проголосовал за него: «Абсолютный консенсус, налоги повышать нельзя», — резюмировала Набиуллина.

Официальное открытие форума запомнится разве что клятвой премьера Сербии в вечной преданности России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Консолидированное несогласие действующих министров с позицией по целому ряду вопросов Кудрина заставила зал усомниться в том, что именно его программа по экономическому развитию России станет приоритетной. В кулуарах он даже отказался говорить с журналистами на эту тему, заявив, что решение будет принимать сам президент, и делать свои прогнозы о судьбе концепции подготовленной ЦСР — преждевременно: «Подождем президента», — хмуро сказал он.

Впрочем, Путина ждет не только Кудрин, но и зарубежные гости. Самые представительные иностранцы предпочли согласовать свои выступления на второй день форума, 2 июня [как раз в этот день президент планирует посетить площадку]. Поэтому генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу пришлось открывать ПМЭФ в компании глав стран далеко не первого мира — премьер-министром Монголии Жаргалтулгына Эрдэнебата, премьера Габона Эммануэля Иссозе-Нгонде, врио главы кабмина Сербии Ивицы Дачича.

По зрелищности это мероприятие значительно уступило утренней схватке российских политиков и экономистов — больше половины зала пустовало, слушать о инвестиционной привлекательности Монголии и братской любви и преданности Сербии участникам форума явно не хотелось.

Невзрачное открытие говорит лишь о том, что с Путиным готовы говорить большее число мировых лидеров, чем с генсеком ООН, считает директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, с которым корреспондент «URA.RU» встретился на полях ПМЭФ.

«Потому что Путин — это реальный мировой лидер, а генсек ООН — лидер номинальный, исключительно по статусу, а не по своей реальной функции в геополитической машине. В то же время присутствие премьеров Сербии и Монголии, говорит о том, что Россия постепенно становится полюсом, вокруг которого собираются страны, недовольные текущей геополитической позицией с доминированием США. Эти страны готовы объединяться, двигаться и Россия дает им достаточно внятные сигналы и перспективы».