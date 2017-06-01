22:23 01 июня 2017 1

Горадминистрация предлагает компромисс, а потому паники пока нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

День защиты детей екатеринбургские чиновники решили отметить закрытием уникального детского центра. Планы закрыть центр для детей с ограниченными возможностями «Ресурс» накануне, 31 мая, озвучила заместитель главы администрации Октябрьского района Оксана Морозова.

«Приходили замглавы райадминистрации с представителем управления образования. Проинформировали, что есть решение суда, согласно которому здание находится в муниципальной собственности. Морозова сказала, что прорабатывается вопрос по выселению нашего учреждения из здания. В этом районе, по ее словам, планируется большая застройка микрорайона и здание нужно под детский сад (из которого оно было ранее перепрофилировано в специализированный центр)», — рассказала «URA.RU» и. о. директора центра «Ресурс» Ирина Третьякова.

Центр «Ресурс» занимается образованием детей-инвалидов, в том числе и дистанционно, оказывая свои услуги в территориях проживания ребят. На сегодняшний день в структуре Центра есть центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, инклюзивное дошкольное отделение, служба ранней комплексной помощи детям и их семьям и многое другое. Большая часть специализированного оборудования, установленного в центре, не подлежит демонтажу, а потому переехать «Ресурс» может только туда, где будут воспроизведены прежние условия работы.

Мэрия аргументом в пользу выселения центра обозначает эффективность использования здания на Машинной. «В настоящее время в центре функционирует три группы (46 человек) для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здание детского сада рассчитано на 12 групп, 220 детей. В случае открытия муниципального детского дошкольного учреждения будет добавлено 9 общеразвивающих групп. В настоящее время в Октябрьском районе функционирует 29 муниципальных дошкольных учреждений. В микрорайоне „Пивзавод“ находится 3 детских сада, функционирует 6 групп для детей с 3 до 4 лет с количеством мест — 158, количество детей в очереди — 202, дефицит — 44. Таким образом, введение 9 новых групп снизит нуждаемость местах в детские сады в данном микрорайоне», — привели простые расчеты в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Впрочем, паники у руководства центра пока нет, поскольку учредитель — министерство образования Свердловской области — заверил всех работников «Ресурса», что учреждение планируется сохранить. Оперативный комментарий в министерстве получить не удалось.

Вопрос закрытия центра уже поднимался в 2013 году, но тогда здание принадлежало областному минобразования и город не смог на него претендовать. Совсем недавно администрация Екатеринбурга предприняла новую попытку отстоять здание и выиграла сразу два суда у МУГИСО — именно это и стало поводом для визита городских чиновников в центр. По мнению отдельных чиновников, областное ведомство проиграло суды «специально» — это, по их мнению, уступка городу, которую область разменяет на что-то более ценное.

В МУГИСО о визите уже знают, но никакой проблемы не видят. «Скандала нет. МУГИСО отказали две инстанции и сейчас решение находится в кассации. За министерством зарегистрировано право оперативного управления, на основании которого мы пытаемся признать право собственности. Городские чиновники, отстоявшие свою позицию в судах, надеются, что будет найден компромиссный вариант. В понедельник запланировано совещание по этому поводу с участием МУГИСО, министерства образования, „Ресурса“ и администрации города Екатеринбурга», — объяснили в МУГИСО.

«URA.RU» будет следить за развитием ситуации.