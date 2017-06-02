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Главные новости Свердловской области
08:00  02 июня 2017 0

Известный модельер из Екатеринбурга в юбке с Путиным подарила платок Мизулиной. ФОТО

Нина Ручкина порадовала МизулинуФото: Facebook Нины Ручкиной

Екатеринбургский модельер Нина Ручкина подарила платок авторской работы члену Совета Федерации Елене Мизулиной.

Нина Ручкина была на празднике Дня защиты детей в Москве на территории Тушинской детской городской больницы. Там же находилась и сенатор, известная своим трепетным отношением к традиционным семейным ценностям. По всей видимости, модельер знала, что Мизулина будет на мероприятии. При себе у звезды уральской моды оказался синий платок, который она вручила сенатору. Мизулина ответила улыбкой.

«Впервые лично встретились с Еленой Мизулиной, большая честь была познакомиться и подарить платок с нашей русской тематикой, — рассказала Нина Ручкина в беседе с корреспондентом „URA.RU“. — Платки — часть традиционной русской культуры и приятно, что люди начинают воспринимать их именно так, а не просто в качестве аксессуара».

Говоря о юбке с изображением российского президента Владимира Путина, которую Ручкина надела на праздник, дизайнер призналась, что делает это только по особым случаям. «До этого надевала на концерт в Кремлевском Дворце, когда проходил финал Студенческой весны. Тогда со мной многие фотографировались, даже министры. Для меня эта юбка — символ принадлежности к нашему государству, так я творчески выражаю отношение к позиции нашего президента, привлекаю к ней внимание через красоту. Как умею».

Мизулина была рада
Фото: соцсети

Ручкина прославилась своими экспериментами с «патриотическими» символами. Девушка ранее презентовала яркую юбку с Путиным, а также платки и палантины с напечатанными на них орденами.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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