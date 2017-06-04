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04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
13:33  04 июня 2017 0

Синоптики предупреждают о новом урагане на Среднем Урале

Танковое училище. Челябинск., последствия, ураган, дерево
На Среднем Урале продлено штормовое предупреждениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области продлено действие штормового предупреждения. По данным синоптиков, днем в воскресенье, 4 июня, вновь пройдут грозы, град, прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду.

МЧС обратилось с призывом к свердловчанам не терять бдительность. Спасатели рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, отложить загородные поездки. В случае, если ненастье застало на улице, сотрудники МЧС призывают не прятаться под деревьями из-за возможного попадания молнии или их обрушения в результате сильного ветра.

В воскресенье будет продлен режим ЧС в двух свердловских городах: Нижнем Тагиле и Староуткинске, где накануне стихией были разрушены дома и повалены деревья. Для ликвидации последствий и помощи местным МЧС туда прибыли 170 спасателей из Екатеринбурга и Челябинской области.

От урагана накануне в Свердловской области пострадали 9 человек, из них 4 госпитализированы. Под Нижним Тагилом жертвой стихии стал мужчина, на которого упало сломленное ветром дерево.

«Основные усилия направлены на восстановление электроснабжения в 25 населенных пунктах с общим количеством проживающего населения 120 000 человек», — сообщил СМИ врио замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукоянов.

Ситуация с электроснабжением региона по-прежнему находится на контроле Евгения Куйвашева и межведомственного штаба по обеспечению энергобезопасности.

Нина Калинина
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