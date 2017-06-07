09:23 07 июня 2017 0

Раньше зарегистрироваться можно было через запрещенный сайт "ВКонтакте" Фото: torange.biz

Гражданам Украины предложили замену запрещенному российскому «Вконтакте». Национальная соцсеть Ukrainians сейчас запущена в стартовом режиме, передает «Русская планета».

Новорожденный сайт, в котором на данный момент зарегистрировалось более 30 тыс. пользователей, создали программисты канадской IT-компании. Пока там доступна лишь одна функция — смена аватарки. В компании отметили, что когда количество пользователей перешагнет порог в 100 тыс., будут активизированы «Новости» и «Друзья». Зарегистрироваться можно через страницу в Facebook или электронную почту.

Ранее регистрацию можно было пройти через запрещенный в стране сайт «ВКонтакте», сообщало «Эхо Москвы».