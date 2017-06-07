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Главные новости Курганской области
13:16  07 июня 2017 0

В Курганской области ждут патриарха Кирилла и министра культуры

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Владимир Мединский принял приглашение Алексея КокоринаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане ждут министра культуры Владимира Мединского и патриарха Всея Руси Кирилла. Поводом для визита стало 200-летие архимандрита Антонина Капустина, которое отпразднуют 23 августа.

Губернатор области Алексей Кокорин пригласил министра культуры на встрече в Москве, состоявшейся 6 июня. Предстоятель РПЦ подтвердил свое намерение прибыть на родину основателя православной миссии в Палестине на торжественном заседании по случаю 135-летия Императорского православного палестинского общества.

Алексей Кокорин встретился с министром
Фото пресс-службы Министерства культуры РФ

К приезду гостей в Зауралье планируют завершить часть работ по восстановлению храма на родине Капустина в селе Батурино, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Курганской области. Владимир Мединский в разговоре с губернатором подтвердил, что в 2017 году на реставрацию храма в Батурино поступят федеральные средства по программе «Культура России».

Владимир Мединский неоднократно бывал в Зауралье, он внес вклад в строительство Богоявленского собора в Кургане. Обещание достроить церковь было одним из пунктов его избирательной кампании в регионе — он баллотировался на пост депутата Госдумы в 2011 году, однако не набрал нужное число голосов. В 2012 году Владимир Мединский занял пост министра культуры.

Татьяна Жаткина
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