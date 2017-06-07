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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
16:48  07 июня 2017 0

Тюменские депутаты не торопятся с обещаниями налоговых льгот для дочки «УГМК Сталь»

Кузбасс. Угольные разрезы. Бачатский, угмк
Руководство УГМК намекнуло о налоговых льготахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство тюменской «дочки» «УГМК Сталь» просит предоставить предприятию налоговые льготы на 2018 год. Об этом представители компании заявили на встрече с депутатами Тюменской областной думы на заводе. Однако парламентарии с обещаниями торопиться не стали.

Компания уже имеет льготы на прибыль и имущество, и предприятие намерено сохранить эти преференции и в следующем году. Однако, по словам первого заместителя председателя парламента Андрея Артюхова, о льготах и их размере говорить рано.

«Сегодня в регионе есть проблемы с бюджетом и его наполняемостью. Здесь важно соблюсти баланс. Важно понять, что требуется предприятию и какие льготы мы можем предоставить на 2018 год. Об окончательном решении говорить сегодня преждевременно», — уточнил он.

Директор филиала ООО «УГМК-Сталь» в Тюмени — «Металлургический завод «Электросталь Тюмени» Сергей Глушков заверил, что для выживания предприятию необходима поддержка со стороны области. «Без льгот налоговые отчисления предприятия значительно увеличатся. Будет работать тяжелее», — поделился мнением руководитель.

Депутаты отложили решение вопроса по налоговым льготам до осенней сессии регионального парламента. И не исключают положительного решения вопроса.

Налоговые поступления от «УГМК-Сталь» в местный бюджет по итогам 2016 года составили 260 млн рублей. В 2017 году этот показатель предварительно оценивается в 264 млн рублей. Всего в тюменский завод «УГМК Сталь» вложено 22 млрд рублей.

Владимир Балтунов
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