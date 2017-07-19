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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:43  19 июля 2017 0

Свердловские полицейские спасли тонувшего мужчину. ВИДЕО

Полицейским, спасшим человека, объявлена благодарностьФото: Валерий Горелых

Полицейские города Ивделя в Свердловской области спасли тонущего мужчину.

Инцидент произошел сегодня в Ивделе. Наряд ППС, проезжавший по берегу реки, неожиданно услышал доносившиеся из воды крики о помощи. Оказалось, мужчина упал в реку, сумел забраться на бревно, сидел на нем и звал на помощь. Полицейские взяли из машины буксировочный трос, у местных жителей попросили деревянную лестницу.

«Старший сержант Никита Белозеров и сержант Александр Чистяков закрепили веревку на мужчине и по лестнице, поставленной под углом 45 градусов, помогли ему выбраться», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Процесс спасения сняли на видео местные жители.

Пострадавшим оказался 56-летний житель поселка Вижай. Полицейским за помощь человеку объявлена благодарность.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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