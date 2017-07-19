Свердловские полицейские спасли тонувшего мужчину. ВИДЕО

Полицейские города Ивделя в Свердловской области спасли тонущего мужчину.
Инцидент произошел сегодня в Ивделе. Наряд ППС, проезжавший по берегу реки, неожиданно услышал доносившиеся из воды крики о помощи. Оказалось, мужчина упал в реку, сумел забраться на бревно, сидел на нем и звал на помощь. Полицейские взяли из машины буксировочный трос, у местных жителей попросили деревянную лестницу.
«Старший сержант Никита Белозеров и сержант Александр Чистяков закрепили веревку на мужчине и по лестнице, поставленной под углом 45 градусов, помогли ему выбраться», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Процесс спасения сняли на видео местные жители.
Пострадавшим оказался 56-летний житель поселка Вижай. Полицейским за помощь человеку объявлена благодарность.